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Израильские поселения на территории Палестины незаконны, заявил Евросоюз
Израильские поселения на территории Палестины незаконны, заявил Евросоюз - РИА Новости, 25.10.2021
Израильские поселения на территории Палестины незаконны, заявил Евросоюз
Евросоюз считает все израильские поселения на палестинских территориях незаконными и не будет их признавать, говорится в опубликованном в понедельник заявлении... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:04
2021-10-25T18:04
2021-10-25T18:04
в мире
израиль
иерусалим
евросоюз
западный берег реки иордан
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз считает все израильские поселения на палестинских территориях незаконными и не будет их признавать, говорится в опубликованном в понедельник заявлении официального представителя ЕС.Ранее сообщалось, что израильские власти разместили тендеры на строительство более 1,3 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. В общей сложности будут построены 1355 единиц жилья."Поселения незаконны в соответствии с международным правом, они являются главным препятствием для достижения урегулирования на основе сосуществования двух государств и прочного и всеобъемлющего мира между двумя сторонами", - говорится в заявлении.В ЕС напомнили свою позицию о непризнании каких-либо изменений в границах, существовавших до конфликта 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, если такие изменения не стали результатом соглашения обеих сторон.
израиль
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, иерусалим, евросоюз, западный берег реки иордан
Израильские поселения на территории Палестины незаконны, заявил Евросоюз
Евросоюз заявил о непризнании израильских поселений на палестинских территориях