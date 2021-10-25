https://ria.ru/20211025/isk-1756145807.html
Суд отклонил апелляцию Нетиевского по крупному иску к "Уральским пельменям"
Суд отклонил апелляцию Нетиевского по крупному иску к "Уральским пельменям" - РИА Новости, 25.10.2021
Суд отклонил апелляцию Нетиевского по крупному иску к "Уральским пельменям"
Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, отказавшим экс-участнику и продюсеру комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергею... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:02
2021-10-25T16:02
2021-10-25T16:02
культура
девятый арбитражный апелляционный суд
уральские пельмени
сергей нетиевский
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, отказавшим экс-участнику и продюсеру комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому во взыскании около 42 миллионов рублей с компании "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденной восемью участниками шоу.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости сам Нетиевский, апелляция в понедельник отклонила жалобу истца на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Калугин, Сергей Исаев, Андрей Рожков и Александр Попов.Это самый крупный иск Нетиевского к экс-коллегам, с которыми он ведет целую серию судебных разбирательств. Нетиевский потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский ранее передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.В 2016-2019 годах компания-ответчик УПП создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности, за что в апреле 2020 года потребовал взыскать с него компенсацию. Суд, однако, согласился с доводами ответчика, заявившего, что он, обладая правами на переработку произведений, на законных основаниях осуществил трансляцию новых выпусков и никаких обязательств перед истцом не имеет.Комментируя РИА Новости постановление апелляции, Нетиевский заявил, что суды не разобрались в сложном споре вокруг авторских прав на библиотеку "пельменей". По его мнению, в переработанных сборниках тоже присутствуют его авторские права, которые он ограничил лицензионными договорами. Комментарием УПП агентство не располагает.
https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html
https://ria.ru/20211013/sud-1754347607.html
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девятый арбитражный апелляционный суд, уральские пельмени, сергей нетиевский, шоу-бизнес, новости культуры
Суд отклонил апелляцию Нетиевского по крупному иску к "Уральским пельменям"
Суд отклонил апелляцию Нетиевского по его самому крупному иску к "Уральским пельменям"
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, отказавшим экс-участнику и продюсеру комедийного шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому во взыскании около 42 миллионов рублей с компании "Уральские пельмени продакшн" (УПП), учрежденной восемью участниками шоу.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердил РИА Новости сам Нетиевский, апелляция в понедельник отклонила жалобу истца на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Калугин, Сергей Исаев, Андрей Рожков и Александр Попов.
Это самый крупный иск Нетиевского к экс-коллегам, с которыми он ведет целую серию судебных разбирательств. Нетиевский потребовал взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 программ, созданных в 2010-2015 годах.
Как и девять других участников коллектива, принимавших участие в написании сценариев, Нетиевский ранее передал авторские права по лицензионному договору компании-продюсеру. Договор предусматривал определенное число показов каждого выпуска на телеканале СТС и дополнительную оплату за сверхлимитные показы.
В 2016-2019 годах компания-ответчик УПП создала и показала 79 выпусков "Уральские пельмени. Любимое", в которых использовались нарезки из 57 оригинальных программ. Нетиевский считает, что тем самым ответчик без разрешения использовал результаты его интеллектуальной деятельности, за что в апреле 2020 года потребовал взыскать с него компенсацию. Суд, однако, согласился с доводами ответчика, заявившего, что он, обладая правами на переработку произведений, на законных основаниях осуществил трансляцию новых выпусков и никаких обязательств перед истцом не имеет.
Комментируя РИА Новости постановление апелляции, Нетиевский заявил, что суды не разобрались в сложном споре вокруг авторских прав на библиотеку "пельменей". По его мнению, в переработанных сборниках тоже присутствуют его авторские права, которые он ограничил лицензионными договорами.
"Вся надежда на специализированный Суд по интеллектуальным правам, будем подавать кассацию", - сказал Нетиевский.
Комментарием УПП агентство не располагает.