Google удалила более половины незаконного контента по требованию России
За полгода Google удалила более половины незаконного контента по требованию России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За полгода компания Google удалила более половины противоправного контента по требованию РФ, в основном на видеосервисе Yotube, однако работа ещё "очень далека" от идеала, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе видеоконференцсвязи с представителями руководства Google.
В апреле парламентарии уже проводили телемост с представителями Google и Youtube. Итогом той встречи стала договоренность депутатов с компанией об устранении имеющихся нарушений российского законодательства и проведении повторной встречи через полгода.
"По состоянию на начало октября сего года общее количество неудаленного противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них Youtube - около 2500, иные ресурсы Google - более 150-ти", - сказал Пискарев, слова которого приводит пресс-служба комитета.
Глава комитета при этом напомнил, что на момент проведения встречи с Google в апреле текущего года общее количество неудаленного контента за период 2012-2021 годы составляло 5746 материалов.
"Работа проведена, как мы видим, однако от идеала еще очень далеко", - отметил Пискарев.
22 октября, 21:51В миреИз поиска Google удалили некорректные запросы о вакцинации