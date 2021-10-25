https://ria.ru/20211025/internet-1756137041.html

Google удалила более половины незаконного контента по требованию России

Google удалила более половины незаконного контента по требованию России - РИА Новости, 25.10.2021

Google удалила более половины незаконного контента по требованию России

За полгода компания Google удалила более половины противоправного контента по требованию РФ, в основном на видеосервисе Yotube, однако работа ещё "очень далека" РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:39

2021-10-25T14:39

2021-10-25T14:39

госдума рф

google

youtube

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За полгода компания Google удалила более половины противоправного контента по требованию РФ, в основном на видеосервисе Yotube, однако работа ещё "очень далека" от идеала, заявил в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ходе видеоконференцсвязи с представителями руководства Google.В апреле парламентарии уже проводили телемост с представителями Google и Youtube. Итогом той встречи стала договоренность депутатов с компанией об устранении имеющихся нарушений российского законодательства и проведении повторной встречи через полгода.Глава комитета при этом напомнил, что на момент проведения встречи с Google в апреле текущего года общее количество неудаленного контента за период 2012-2021 годы составляло 5746 материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/vaktsinatsiya-1755887494.html

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госдума рф, google, youtube, василий пискарев, россия