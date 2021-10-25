Жительницу Тюмени обязали признаться в клевете на бывшего мужа в Instagram
Суд обязал жительницу Тюмени в "сторис" Instagram признаться в клевете на бывшего мужа
ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Суд обязал жительницу Тюмени разместить в Instagram "сторис" с опровержением ранее опубликованной информации, которая порочит честь и достоинство ее бывшего мужа, это первый случай в российской судебной практике, когда истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации "сторис" в Instagram, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Женщина после восьми лет брака в 2019 году выступила инициатором развода, а затем начала выкладывать в Instagram эмоциональные "сторис" о том, что экс-супруг выселяет ее с детьми из квартиры, не платит алименты, а до развода и вовсе жил за ее счет. Мужчина подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей, предоставив справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.
"Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда... частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток. С учетом характера распространенной информации и длительности ее нахождения в сети, бывшая жена должна выплатить Александру 5000 рублей", - сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.
В пресс-службе также отметили, что "впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации "сторис" в Instagram".