https://ria.ru/20211025/instagram-1756065143.html

Жительницу Тюмени обязали признаться в клевете на бывшего мужа в Instagram

Жительницу Тюмени обязали признаться в клевете на бывшего мужа в Instagram - РИА Новости, 25.10.2021

Жительницу Тюмени обязали признаться в клевете на бывшего мужа в Instagram

Суд обязал жительницу Тюмени разместить в Instagram "сторис" с опровержением ранее опубликованной информации, которая порочит честь и достоинство ее бывшего... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T08:02

2021-10-25T08:02

2021-10-25T08:02

происшествия

тюмень

тюменская область

instagram

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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Суд обязал жительницу Тюмени разместить в Instagram "сторис" с опровержением ранее опубликованной информации, которая порочит честь и достоинство ее бывшего мужа, это первый случай в российской судебной практике, когда истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации "сторис" в Instagram, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Женщина после восьми лет брака в 2019 году выступила инициатором развода, а затем начала выкладывать в Instagram эмоциональные "сторис" о том, что экс-супруг выселяет ее с детьми из квартиры, не платит алименты, а до развода и вовсе жил за ее счет. Мужчина подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал записать опровержение и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей, предоставив справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.В пресс-службе также отметили, что "впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации "сторис" в Instagram".

https://radiosputnik.ria.ru/20210213/sotsseti-1597323573.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, тюменская область, instagram