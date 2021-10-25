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Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер - РИА Новости, 25.10.2021
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Лондон подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:44
2021-10-25T19:44
2021-10-25T19:44
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лондон
никос дендиас
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Лондон подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде секторов, включая оборону и торговлю. Об этом Дендиас сообщил журналистам после переговоров, его заявление распространила служба информации греческого МИДа."Мы подробно обсудили вопросы, которые касаются обороны, и более широкий круг проблем, ситуацию на Балканах, а также инвестиции и вопросы образования, в целом греко-британские отношения, имея ввиду визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Соединенное Королевство в середине ноября", - сказал Дендиас.По его словам, они обсудили кипрское урегулирование, проблемы Восточного Средиземноморья и применения морского права."У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все области, оборону, торговлю, отношения в образовании, все, что может представлять интерес для обеих стран", - сказал министр.Дендиас сказал, что теперь надо иметь возможность наполнить это соглашение содержанием и доказать, что выход Великобритании из Европейского Союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. "Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений", - сказал он.
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РИА Новости
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в мире, греция, лондон, никос дендиас, кириакос мицотакис
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер
Афины и Лондон подписали соглашение о сотрудничестве в обороне, торговле и образовании
АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
в ходе визита в Лондон
подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде секторов, включая оборону и торговлю. Об этом Дендиас сообщил журналистам после переговоров, его заявление распространила служба информации греческого МИДа.
"Мы подробно обсудили вопросы, которые касаются обороны, и более широкий круг проблем, ситуацию на Балканах
, а также инвестиции и вопросы образования, в целом греко-британские отношения, имея ввиду визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса
в Соединенное Королевство в середине ноября", - сказал Дендиас.
По его словам, они обсудили кипрское урегулирование, проблемы Восточного Средиземноморья и применения морского права.
"У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все области, оборону, торговлю, отношения в образовании, все, что может представлять интерес для обеих стран", - сказал министр.
Дендиас сказал, что теперь надо иметь возможность наполнить это соглашение содержанием и доказать, что выход Великобритании из Европейского Союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. "Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений", - сказал он.