Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/gretsiya-1756205992.html
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер - РИА Новости, 25.10.2021
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Лондон подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:44
2021-10-25T19:44
в мире
греция
лондон
никос дендиас
кириакос мицотакис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/28/1562052860_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_98e727d3c2d11a3291c4407c8e0d35d7.jpg
АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Лондон подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде секторов, включая оборону и торговлю. Об этом Дендиас сообщил журналистам после переговоров, его заявление распространила служба информации греческого МИДа."Мы подробно обсудили вопросы, которые касаются обороны, и более широкий круг проблем, ситуацию на Балканах, а также инвестиции и вопросы образования, в целом греко-британские отношения, имея ввиду визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Соединенное Королевство в середине ноября", - сказал Дендиас.По его словам, они обсудили кипрское урегулирование, проблемы Восточного Средиземноморья и применения морского права."У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все области, оборону, торговлю, отношения в образовании, все, что может представлять интерес для обеих стран", - сказал министр.Дендиас сказал, что теперь надо иметь возможность наполнить это соглашение содержанием и доказать, что выход Великобритании из Европейского Союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. "Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений", - сказал он.
греция
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156205/28/1562052860_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_10c9483f82fd07e40ab24f3c75969380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, греция, лондон, никос дендиас, кириакос мицотакис
19:44 25.10.2021
 
Греция и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в ряде сфер

Афины и Лондон подписали соглашение о сотрудничестве в обороне, торговле и образовании

© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в Лондон подписал с его британским коллегой Элизабет Трасс соглашение о сотрудничестве в ряде секторов, включая оборону и торговлю. Об этом Дендиас сообщил журналистам после переговоров, его заявление распространила служба информации греческого МИДа.
"Мы подробно обсудили вопросы, которые касаются обороны, и более широкий круг проблем, ситуацию на Балканах, а также инвестиции и вопросы образования, в целом греко-британские отношения, имея ввиду визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Соединенное Королевство в середине ноября", - сказал Дендиас.
По его словам, они обсудили кипрское урегулирование, проблемы Восточного Средиземноморья и применения морского права.
"У нас была возможность подписать греко-британское соглашение, которое охватывает все области, оборону, торговлю, отношения в образовании, все, что может представлять интерес для обеих стран", - сказал министр.
Дендиас сказал, что теперь надо иметь возможность наполнить это соглашение содержанием и доказать, что выход Великобритании из Европейского Союза никоим образом не означает сокращения ее отношений с Грецией. "Наоборот, это возможность для более тесных, более глубоких и искренних двусторонних отношений", - сказал он.
 
В миреГрецияЛондонНикос ДендиасКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти