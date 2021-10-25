https://ria.ru/20211025/gosduma-1756144297.html
Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT
Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT - РИА Новости, 25.10.2021
Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT
Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube, заявил... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:13
2021-10-25T15:13
2021-10-25T22:18
госдума рф
google
youtube
маргарита симоньян
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
василий пискарев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с представителями руководства Google.Как пояснили РИА Новости в комитете, речь идет о материалах Google, их внутренних правилах, на основании которых была блокировка.Пискарев также привел высказывания директора по взаимодействию с органами государственной власти Youtube и Google Марко Панчини, который сообщил, что политика Google формируется исходя из трех направлений."Это исполнение своих правил, которые они принимают для компании, исполнение национального законодательства, и еще какие-то - интересно, как он сказал - общественно значимые явления, которые также являются основанием для того, чтобы эти правила или эти события, были выше или ниже, - непонятно, что это имеется в виду... Тем не менее, такой вот блок источников права они назвали... Посмотрим (правила - ред.), потом будем думать, как дальше с ними взаимодействовать", - добавил он.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube - компании Google - грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, google, youtube, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), василий пискарев
15:13 25.10.2021 (обновлено: 22:18 25.10.2021)
Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT
Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT на Youtube
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT
на Youtube, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с представителями руководства Google.
"Когда мы обсуждали причину, по которой они, грубо говоря, вырубили наши каналы, RT, то они сказали, что якобы эти каналы допустили нарушение их внутренних правил... Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы представить, и после долгих переговоров они все-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит", - сказал Пискарев.
Как пояснили РИА Новости в комитете, речь идет о материалах Google, их внутренних правилах, на основании которых была блокировка.
Пискарев также привел высказывания директора по взаимодействию с органами государственной власти Youtube и Google Марко Панчини, который сообщил, что политика Google формируется исходя из трех направлений.
"Это исполнение своих правил, которые они принимают для компании, исполнение национального законодательства, и еще какие-то - интересно, как он сказал - общественно значимые явления, которые также являются основанием для того, чтобы эти правила или эти события, были выше или ниже, - непонятно, что это имеется в виду... Тем не менее, такой вот блок источников права они назвали... Посмотрим (правила - ред.), потом будем думать, как дальше с ними взаимодействовать", - добавил он.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор
заявил, что владельцу YouTube - компании Google - грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.