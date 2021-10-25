https://ria.ru/20211025/gosduma-1756144297.html

Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT

Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT - РИА Новости, 25.10.2021

Google покажет депутатам Госдумы правила, из-за которых удалили каналы RT

Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube, заявил... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:13

2021-10-25T15:13

2021-10-25T22:18

госдума рф

google

youtube

маргарита симоньян

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

василий пискарев

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Компания Google согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам телемоста с представителями руководства Google.Как пояснили РИА Новости в комитете, речь идет о материалах Google, их внутренних правилах, на основании которых была блокировка.Пискарев также привел высказывания директора по взаимодействию с органами государственной власти Youtube и Google Марко Панчини, который сообщил, что политика Google формируется исходя из трех направлений."Это исполнение своих правил, которые они принимают для компании, исполнение национального законодательства, и еще какие-то - интересно, как он сказал - общественно значимые явления, которые также являются основанием для того, чтобы эти правила или эти события, были выше или ниже, - непонятно, что это имеется в виду... Тем не менее, такой вот блок источников права они назвали... Посмотрим (правила - ред.), потом будем думать, как дальше с ними взаимодействовать", - добавил он.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор заявил, что владельцу YouTube - компании Google - грозит штраф от 1 до 3 миллионов рублей в случае неразблокировки каналов, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о признаках нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ.

https://ria.ru/20211025/internet-1756137041.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, google, youtube, маргарита симоньян, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), василий пискарев