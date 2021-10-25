https://ria.ru/20211025/google-1756144675.html
Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу
Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу - РИА Новости, 25.10.2021
Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу
Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу, точная сумма не называется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:15
2021-10-25T15:15
2021-10-25T15:22
технологии
google
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу, точная сумма не называется, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.В понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на представителей компании Google, встреча с которыми прошла в понедельник, заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей, которые были наложены на Google за неудаление запрещенного контента.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, россия
15:15 25.10.2021 (обновлено: 15:22 25.10.2021)
Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу
Google заявила об оплате всех штрафов в России, решения по которым вступили в силу