https://ria.ru/20211025/google-1756144675.html

Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу

Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу - РИА Новости, 25.10.2021

Google заявила об оплате в России всех штрафов, вступивших в силу

Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу, точная сумма не называется, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:15

2021-10-25T15:15

2021-10-25T15:22

технологии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американская компания Google оплатила в России все штрафы, решения по которым вступили в силу, точная сумма не называется, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.В понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев со ссылкой на представителей компании Google, встреча с которыми прошла в понедельник, заявил, что компания оплатила штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей, которые были наложены на Google за неудаление запрещенного контента.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google, россия