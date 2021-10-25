https://ria.ru/20211025/gololed-1756061743.html

Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром

Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром - РИА Новости, 25.10.2021

Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром

Выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмерзнут, поэтому ожидается гололедица, жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность при выходе... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T04:06

2021-10-25T04:06

2021-10-25T04:16

общество

москва

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмерзнут, поэтому ожидается гололедица, жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность при выходе из дома, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он отметил, что температура утром будет около нуля, осадков не будет."Сильных порывов ветра ждать не стоит, 20 метров в секунду не будет, будет 13-15 метров в секунду… Будет облачно с прояснениями и солнечно. Изменение погоды связано с тем, что с запада перемещается антициклон и Москва окажется под воздействием северных ветров. Ночные температуры -1-3 градуса, днем 2-3 градуса", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что такой же режим погоды будет во вторник.

https://ria.ru/20211024/zamorozki-1756030863.html

москва

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2021

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общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода