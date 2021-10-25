Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/gololed-1756061743.html
Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром - РИА Новости, 25.10.2021
Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром
Выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмерзнут, поэтому ожидается гололедица, жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность при выходе... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T04:06
2021-10-25T04:16
общество
москва
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585307449_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_db04d65e0d7558e13aabdf83606925e2.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмерзнут, поэтому ожидается гололедица, жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность при выходе из дома, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он отметил, что температура утром будет около нуля, осадков не будет."Сильных порывов ветра ждать не стоит, 20 метров в секунду не будет, будет 13-15 метров в секунду… Будет облачно с прояснениями и солнечно. Изменение погоды связано с тем, что с запада перемещается антициклон и Москва окажется под воздействием северных ветров. Ночные температуры -1-3 градуса, днем 2-3 градуса", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что такой же режим погоды будет во вторник.
https://ria.ru/20211024/zamorozki-1756030863.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585307449_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_6afaa6478aad9582783fe47bce5a6730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, погода
04:06 25.10.2021 (обновлено: 04:16 25.10.2021)
 
Москвичей предупредили о возможном гололеде в понедельник утром

Вильфанд: в понедельник утром в Москве ожидается гололедица во дворах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОбледеневший лист
Обледеневший лист - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Выпавшие в виде дождя и мокрого снега осадки подмерзнут, поэтому ожидается гололедица, жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность при выходе из дома, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.

"Жителям Москвы и области надо быть бдительными и внимательными утром на придомовых территориях. Та влага, которая выпала, замерзнет и будет скользко", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура утром будет около нуля, осадков не будет.
"Сильных порывов ветра ждать не стоит, 20 метров в секунду не будет, будет 13-15 метров в секунду… Будет облачно с прояснениями и солнечно. Изменение погоды связано с тем, что с запада перемещается антициклон и Москва окажется под воздействием северных ветров. Ночные температуры -1-3 градуса, днем 2-3 градуса", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что такой же режим погоды будет во вторник.
Проспект Буденного в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 17:55
Москвичам посоветовали отказаться от личных машин из-за заморозков
 
ОбществоМоскваФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" матери
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Лента новостейМолния
Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" материВ Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву