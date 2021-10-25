https://ria.ru/20211025/gaz-1756218827.html

Польша поставит один миллион кубов газа в Молдавию во вторник

Польша поставит один миллион кубов газа в Молдавию во вторник - РИА Новости, 25.10.2021

Польша поставит один миллион кубов газа в Молдавию во вторник

Польская нефтегазовая компания PGNiG поставит в Молдавию миллион кубометров природного газа во вторник, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:53

2021-10-25T21:53

2021-10-25T21:53

экономика

природный газ

молдавия

польша

газпром

pgnig

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ВАРШАВА, 25 окт – РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG поставит в Молдавию миллион кубометров природного газа во вторник, говорится в сообщении компании.Ранее в понедельник пресс-служба молдавского кабмина сообщила, что Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у PGNiG.Польский оператор уточняет, что "PGNiG Supply & Trading (PST) в сотрудничестве с ERU Group поставит миллион кубометров природного газа в Молдавию во вторник, 26 октября".PGNiG уточнил, что поставка газа - это результат тендера на разовую поставку газового топлива, объявленного государственной компанией Energocom. "Тендер был организован в срочном порядке в связи с сокращением поставок газа в Молдову со стороны "Газпрома", - говорится в сообщении."Группа PGNiG глубоко привержена принципу энергетической солидарности, который мы воспринимаем как необходимое условие для надлежащего функционирования газового рынка в Европейском союзе и соседних странах. Руководствуясь этим принципом, мы решили принять участие в тендере, целью которого была срочная поставка газа в Молдавию, которая испытывала проблемы с поставками из России ", - сказал председатель правления PGNiG Павел Маевский.Газ будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе.В результате сокращения поставок газа правительство Молдавии объявило 22 октября чрезвычайное положение. По мнению властей страны, объем газа, поставляемого в страну, был не только недостаточным для удовлетворения спроса, но и сопряжен с серьезным риском возникновения серьезных проблем, сбоев в работе транспортной системы из-за недостаточного давления в газопроводах.

https://ria.ru/20211025/gaz-1756203948.html

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молдавия

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экономика, природный газ, молдавия, польша, газпром, pgnig