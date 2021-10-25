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Источник: социалисты из Молдавии не убедили Козака пойти на уступки по газу
Источник: социалисты из Молдавии не убедили Козака пойти на уступки по газу - РИА Новости, 25.10.2021
Источник: социалисты из Молдавии не убедили Козака пойти на уступки по газу
Делегации партии социалистов Молдавии не удалось на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком побудить Москву пойти на уступки по поставкам... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:27
2021-10-25T19:27
экономика
молдавия
москва
дмитрий козак
газпром
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Делегации партии социалистов Молдавии не удалось на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком побудить Москву пойти на уступки по поставкам российского газа в Молдову, убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители не было предоставлено, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече в понедельник."Козак по просьбе Партии социалистов Республики Молдовы принял представительную делегацию молдавских социалистов. Целью молдавских социалистов была просьба пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову. Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова", - сообщил собеседник агентства."Молдавские социалисты не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдову", - подчеркнул собеседник агентства.Россия так сформулировала условия нового долгосрочного контракта: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой.Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html
https://ria.ru/20211025/gaz-1756190871.html
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экономика, молдавия, москва, дмитрий козак, газпром, россия
19:27 25.10.2021
 
Источник: социалисты из Молдавии не убедили Козака пойти на уступки по газу

Источник: социалисты из Молдавии не убедили Козака пойти на уступки по поставкам газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Делегации партии социалистов Молдавии не удалось на встрече с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком побудить Москву пойти на уступки по поставкам российского газа в Молдову, убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители не было предоставлено, рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече в понедельник.
"Козак по просьбе Партии социалистов Республики Молдовы принял представительную делегацию молдавских социалистов. Целью молдавских социалистов была просьба пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа в Молдову. Ссылаясь на неопытность и "молодость" нового молдавского правительства, социалисты просили Москву не допустить прекращения поставок газа, чтобы избежать энергетического коллапса и последующей гуманитарной катастрофы в Республике Молдова", - сообщил собеседник агентства.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 11:53
Молдавия придумала, как не платить России за газ
"Молдавские социалисты не смогли представить никаких убедительных аргументов в пользу нерыночных механизмов формирования цены на российские энергоносители для поставок в Молдову", - подчеркнул собеседник агентства.
Россия так сформулировала условия нового долгосрочного контракта: он должен заключаться только на основе рыночных европейских цен на газ, при этом российская сторона готова предоставить скидку до 25% при условии погашения молдавской стороной накопленной задолженности за уже поставленный газ, при этом не одномоментно, а с большой рассрочкой.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:18
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии
Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.
Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
 
ЭкономикаМолдавияМоскваДмитрий КозакГазпромРоссия
 
 
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