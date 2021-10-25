Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/gaz-1756190871.html
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии - РИА Новости, 25.10.2021
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии
Возможные поставки газа со стороны украинского "Нафтогаза" вряд ли изменят текущее положение Молдавии, так как удовлетворят потребность страны в газе лишь на... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T18:18
2021-10-25T18:20
экономика
молдавия
газпром
нафтогаз украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb58faea602c7188aeaf5c20186b43e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможные поставки газа со стороны украинского "Нафтогаза" вряд ли изменят текущее положение Молдавии, так как удовлетворят потребность страны в газе лишь на малую часть, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Однако "Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это может привести к проблемам с поставкой электроэнергии.Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе. 23 октября Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, после этого в понедельник стало известно, что "Нафтогаз" и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости."Рамочное соглашение с "Нафтогазом" не изменит текущее положение Молдавии по газу, украинские поставки на малую часть покроют общие потребности (страны в газе — ред.)", — отметила Скрыль.Молдавия, по словам аналитика, потребляет в год 1,2 миллиарда кубометров газа, но если учесть потребление непризнанной Молдавией Приднестровской Республики — еще 1,8 миллиарда кубометров. Объема возможных поставок газа при сохранении текущего уровня потребления, по подсчётам РИА Новости, может хватить примерно на квартал."Газ в данную страну может поступать либо транзитом через Украину, либо Румынию. Обе страны закупают голубое топливо у стран-экспортёров газа, поэтому даже если "Нафтогаз" предоставляет скидку на объём поставки, то она будет недолгосрочной, и не факт, что поставки будут происходить на постоянной основе", — добавила она.Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html
https://ria.ru/20211025/gaz-1756179001.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756002163_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_fd1c699c0f7bae30df102930d0e898c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, молдавия, газпром, нафтогаз украины, россия
18:18 25.10.2021 (обновлено: 18:20 25.10.2021)
 
Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии

Экономист Скрыль: украинский газ не удовлетворит потребность Молдавии

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Joerg Sarbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможные поставки газа со стороны украинского "Нафтогаза" вряд ли изменят текущее положение Молдавии, так как удовлетворят потребность страны в газе лишь на малую часть, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Однако "Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это может привести к проблемам с поставкой электроэнергии.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
11:53
Молдавия придумала, как не платить России за газ
Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе. 23 октября Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, после этого в понедельник стало известно, что "Нафтогаз" и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости.
"Рамочное соглашение с "Нафтогазом" не изменит текущее положение Молдавии по газу, украинские поставки на малую часть покроют общие потребности (страны в газе — ред.)", — отметила Скрыль.
Молдавия, по словам аналитика, потребляет в год 1,2 миллиарда кубометров газа, но если учесть потребление непризнанной Молдавией Приднестровской Республики — еще 1,8 миллиарда кубометров. Объема возможных поставок газа при сохранении текущего уровня потребления, по подсчётам РИА Новости, может хватить примерно на квартал.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
17:34
Мэр Кишинева призвал власти рассказать правду из-за цен на газ
"Газ в данную страну может поступать либо транзитом через Украину, либо Румынию. Обе страны закупают голубое топливо у стран-экспортёров газа, поэтому даже если "Нафтогаз" предоставляет скидку на объём поставки, то она будет недолгосрочной, и не факт, что поставки будут происходить на постоянной основе", — добавила она.
Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
 
ЭкономикаМолдавияГазпромНафтогаз УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти