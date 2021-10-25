https://ria.ru/20211025/gaz-1756190871.html

Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии

Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии - РИА Новости, 25.10.2021

Эксперт рассказала, почему украинский газ не поможет Молдавии

Возможные поставки газа со стороны украинского "Нафтогаза" вряд ли изменят текущее положение Молдавии, так как удовлетворят потребность страны в газе лишь на... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:18

2021-10-25T18:18

2021-10-25T18:20

экономика

молдавия

газпром

нафтогаз украины

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Возможные поставки газа со стороны украинского "Нафтогаза" вряд ли изменят текущее положение Молдавии, так как удовлетворят потребность страны в газе лишь на малую часть, заявила РИА Новости кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц — до конца октября. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Однако "Молдовагаз" 6 октября сообщил, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это может привести к проблемам с поставкой электроэнергии.Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа для поддержания давления в газопроводе. 23 октября Молдавия обратилась к Украине с просьбой предоставить 15 миллионов кубометров газа, после этого в понедельник стало известно, что "Нафтогаз" и молдавская Energocom подписали рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости."Рамочное соглашение с "Нафтогазом" не изменит текущее положение Молдавии по газу, украинские поставки на малую часть покроют общие потребности (страны в газе — ред.)", — отметила Скрыль.Молдавия, по словам аналитика, потребляет в год 1,2 миллиарда кубометров газа, но если учесть потребление непризнанной Молдавией Приднестровской Республики — еще 1,8 миллиарда кубометров. Объема возможных поставок газа при сохранении текущего уровня потребления, по подсчётам РИА Новости, может хватить примерно на квартал."Газ в данную страну может поступать либо транзитом через Украину, либо Румынию. Обе страны закупают голубое топливо у стран-экспортёров газа, поэтому даже если "Нафтогаз" предоставляет скидку на объём поставки, то она будет недолгосрочной, и не факт, что поставки будут происходить на постоянной основе", — добавила она.Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае, с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211025/gaz-1756179001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, молдавия, газпром, нафтогаз украины, россия