Мэр Кишинева призвал власти рассказать правду из-за цен на газ
Мэр Кишинева Чебан: народ "поднимет власти на вилы", когда тариф на газ вырастет вдвое
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан предрекает, что тариф на газ в республике вырастет вдвое, поэтому нужно разработать механизмы компенсации для граждан, иначе, по его словам, люди "поднимут руководство страны на вилы".
Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. "Молдовагаз" просит жителей страны экономить топливо.
Вчера, 11:53Молдавия придумала, как не платить России за газ
"Мне кажется, руководство страны сейчас молится, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ тысячу леев в месяц (57 долларов - ред.), будут платить две", - написал Чебан в Telegram-канале.
Он отметил, что у администрации Кишинева нет ясности и понимания, как действовать в ситуации ЧП, поскольку власти просят экономить энергетические ресурсы, а мэрия должна обеспечить отопление в домах. "22 октября было подписано распоряжение о начале отопительного сезона, но де-факто большинство жителей все еще мерзнет как дома, так и на работе. Нам сказали, что надо экономить. АО Termoelectrica (компания, отвечающая за центральное отопление в столице – ред.) управляется правительством, а не мэрией Кишинева", - отметил градоначальник.
Он заявил, что в мэрии Кишинева хотят видеть пакет мер по поддержке всех граждан. Чебан также просит, чтобы власти разработали четкие сценарии для различных кризисных ситуаций, чтобы понимать, кто и на каких условиях остается подключенным к отоплению.