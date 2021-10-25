https://ria.ru/20211025/gaz-1756179001.html

Мэр Кишинева призвал власти рассказать правду из-за цен на газ

Мэр Кишинева призвал власти рассказать правду из-за цен на газ - РИА Новости, 25.10.2021

Мэр Кишинева призвал власти рассказать правду из-за цен на газ

Мэр Кишинева Ион Чебан предрекает, что тариф на газ в республике вырастет вдвое, поэтому нужно разработать механизмы компенсации для граждан, иначе, по его... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:34

2021-10-25T17:34

2021-10-25T17:34

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КИШИНЕВ, 25 окт — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан предрекает, что тариф на газ в республике вырастет вдвое, поэтому нужно разработать механизмы компенсации для граждан, иначе, по его словам, люди "поднимут руководство страны на вилы".Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе. "Молдовагаз" просит жителей страны экономить топливо."Мне кажется, руководство страны сейчас молится, чтобы еще была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ тысячу леев в месяц (57 долларов - ред.), будут платить две", - написал Чебан в Telegram-канале.Он отметил, что у администрации Кишинева нет ясности и понимания, как действовать в ситуации ЧП, поскольку власти просят экономить энергетические ресурсы, а мэрия должна обеспечить отопление в домах. "22 октября было подписано распоряжение о начале отопительного сезона, но де-факто большинство жителей все еще мерзнет как дома, так и на работе. Нам сказали, что надо экономить. АО Termoelectrica (компания, отвечающая за центральное отопление в столице – ред.) управляется правительством, а не мэрией Кишинева", - отметил градоначальник.Он заявил, что в мэрии Кишинева хотят видеть пакет мер по поддержке всех граждан. Чебан также просит, чтобы власти разработали четкие сценарии для различных кризисных ситуаций, чтобы понимать, кто и на каких условиях остается подключенным к отоплению.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211025/gaz-1756100700.html

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в мире, кишинев, молдавия, газпром, молдовагаз, ион чебан, россия