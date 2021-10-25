https://ria.ru/20211025/gaz-1756100700.html

СМИ узнали о соглашении "Нафтогаза" с Молдавией о поставках газа

СМИ узнали о соглашении "Нафтогаза" с Молдавией о поставках газа - РИА Новости, 25.10.2021

СМИ узнали о соглашении "Нафтогаза" с Молдавией о поставках газа

НАК "Нафтогаз" подписала с Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости, сообщила "Экономическая РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:56

2021-10-25T11:56

2021-10-25T12:27

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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. НАК "Нафтогаз" подписала с Energocom рамочное соглашение о поставках до 700 миллионов кубометров газа в Молдавию в случае необходимости, сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве."Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского "Газпрома", — пишет издание.При этом уточняется, что в случае необходимости "Нафтогаз" будет продавать импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе, с прибылью для компании.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Молдавия из-за энергетического кризиса попросила у Украины помощь в поставках, и страна передаст топливо на условиях возврата. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус позже заявил, что Киев одолжит Кишиневу около 15 миллионов кубометров газа.Накануне парламент Молдавии ввел в стране чрезвычайное положение из-за ситуации в энергетике. Еще в начале октября "Молдовагаз" заявила, что потребление в республике превышает поставки из России, и призвала экономить топливо.Ситуация осложняется тем, что страна пока не заключила с "Газпромом" долгосрочный контракт. Первого октября российский концерн продлил на месяц договор, подписанный еще в 2008 году. По нему стоимость формируется в зависимости от мировых цен на нефть, то есть для Молдавии они выросли до 790 долларов за тысячу кубометров.На этой неделе состоялся очередной раунд переговоров. По словам источника РИА Новости, "Газпром" предложил справедливую цену с дополнительной скидкой в 25 процентов в обмен за долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако молдавская делегация не согласилась на эти условия и настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной, ссылаясь на отсутствие необходимых средств. Кроме того, Кишинев не признает исторический долг перед Россией, так как считает, что не должен платить за поставки газа жителям неподконтрольного ему Приднестровья.

https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html

https://ria.ru/20211024/gaz-1756000053.html

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в мире, природный газ, украина, молдавия, нафтогаз украины, молдовагаз