10:56 25.10.2021 (обновлено: 11:02 25.10.2021)
Цены на газ в Европе выросли на открытии торгов
Цены на газ в Европе растут в начале торгов почти до 1020 долларов за тысячу кубов
© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Германии
© AP Photo / Joerg Sarbach
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе начали день небольшим ростом, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
Так, на открытии ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) подорожали до 1137,2 доллара за тысячу кубов, но к 09:28 мск опустились до 1116,4 доллара. Это на 5,7 процента выше расчетной цены предыдущего торгового дня (1047,6 доллара).
В пятницу, 22 октября, торги завершились на отметке чуть более 1050 долларов за тысячу кубов.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает значительные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне.
Эксперты объясняют эту ситуацию несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
По словам президента России Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров газа, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.