Немецкий посол назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой
Посол Геза Андреас фон Гайр назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Кризис цен на газ - это проблема общеевропейская, поэтому она решается на широком уровне, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"Кризис цен на газ - это тема достаточно многогранная. Над решением этих проблем сейчас работают. Кризис цен касается не только Германии, это проблема общеевропейского уровня, поэтому решается она на более широком уровне. Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями", - отметил дипломат.
Что касается "Северного потока 2", то, по словам посла, с технической точки он достроен.
"Он готов быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникает тема сертификации. Она должна быть завершена легитимно, чисто. Когда вся процедура сертификации будет пройдена, тогда уже, соответственно, можно будет говорить о приеме "Северного потока 2" в эксплуатацию", - сказал посол.
21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2".
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Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привел к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы. При этом в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В пятницу газ торгуется на уровне 1050 долларов.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и возможности начала поставок газа потребителям. Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. У первого на это есть четыре месяца, у второй - не менее двух.