Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/gaz-1756070538.html
Немецкий посол назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой
Немецкий посол назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой - РИА Новости, 25.10.2021
Немецкий посол назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой
Кризис цен на газ - это проблема общеевропейская, поэтому она решается на широком уровне, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:12
2021-10-25T09:12
экономика
европа
владимир путин
еврокомиссия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/96/1518069600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601ec99edcfde6d1335ede0b35126aed.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Кризис цен на газ - это проблема общеевропейская, поэтому она решается на широком уровне, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."Кризис цен на газ - это тема достаточно многогранная. Над решением этих проблем сейчас работают. Кризис цен касается не только Германии, это проблема общеевропейского уровня, поэтому решается она на более широком уровне. Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями", - отметил дипломат.Что касается "Северного потока 2", то, по словам посла, с технической точки он достроен."Он готов быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникает тема сертификации. Она должна быть завершена легитимно, чисто. Когда вся процедура сертификации будет пройдена, тогда уже, соответственно, можно будет говорить о приеме "Северного потока 2" в эксплуатацию", - сказал посол.21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2".Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привел к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы. При этом в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В пятницу газ торгуется на уровне 1050 долларов.Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и возможности начала поставок газа потребителям. Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. У первого на это есть четыре месяца, у второй - не менее двух.
https://ria.ru/20211024/gaz-1755991934.html
https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html
https://ria.ru/20211021/gaz-1755710699.html
европа
балтийское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/96/1518069600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c688eaf24768a2e51047252139e2b505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа, владимир путин, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, геза андреас фон гайр, россия
09:12 25.10.2021
 
Немецкий посол назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой

Посол Геза Андреас фон Гайр назвал ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Кризис цен на газ - это проблема общеевропейская, поэтому она решается на широком уровне, сообщил журналистам в понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"Кризис цен на газ - это тема достаточно многогранная. Над решением этих проблем сейчас работают. Кризис цен касается не только Германии, это проблема общеевропейского уровня, поэтому решается она на более широком уровне. Насколько мы слышали, президент Российской Федерации также заявил о готовности внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен. Над этим все работают совместными усилиями", - отметил дипломат.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Вчера, 05:38
В Германии придумали способ "навредить" России из-за ситуации с газом
Что касается "Северного потока 2", то, по словам посла, с технической точки он достроен.
"Он готов быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникает тема сертификации. Она должна быть завершена легитимно, чисто. Когда вся процедура сертификации будет пройдена, тогда уже, соответственно, можно будет говорить о приеме "Северного потока 2" в эксплуатацию", - сказал посол.
21 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2".
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 01:17
Тимошенко раскрыла "большой обман" Украины о газе "не из России"
Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привел к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы. При этом в октябре "Газпром" отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В пятницу газ торгуется на уровне 1050 долларов.
Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. В настоящее время идет процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и возможности начала поставок газа потребителям. Сертификация будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор, в сентябре получивший полный пакет необходимых для сертификации документов, выработает проект решения, затем свою оценку даст Еврокомиссия. У первого на это есть четыре месяца, у второй - не менее двух.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 23:44
В Германии заявили, что данных о причастности России к росту цен на газ нет
 
ЭкономикаЕвропаВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGГеза Андреас фон ГайрРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:32Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" матери
12:30В Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинации
12:29В Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашиш
12:29В Южной Корее стартовали ежегодные военные учения
12:27Не менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в Судане
12:27В Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета Приднестровья
12:22Власти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноября
12:21Задержали бывшего руководителя администрации главы Коми
12:19"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к России
12:18Верховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке
12:17Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности
12:16В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
12:14В Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детей
12:11В Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеров
12:10В Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военных 1:00
12:10Власти мониторят цены на продовольствие, заявил Песков
12:08В Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с Путиным
12:07Путин встретится с главой Федеральной таможенной службы
12:06Китайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 году
12:06Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Лента новостейМолния
Сын Светличной Алексей не обращался в полицию из-за "пропажи" материВ Москве за три дня до локдауна выстроились очереди в пункты вакцинацииВ Новороссийске осудили тюремщика, купившего арестанту гашишВ Южной Корее стартовали ежегодные военные ученияНе менее 12 человек пострадали из-за стрельбы по демонстрантам в СуданеВ Румынии предложили обеспечить газом Молдавию без учета ПриднестровьяВласти Петербурга не планируют продлевать локдаун после 7 ноябряЗадержали бывшего руководителя администрации главы Коми"Русские предупреждают один раз". Британцы призвали не лезть к РоссииВерховный суд разъяснил правила вынесения приговоров в особом порядке Правительство утвердило стратегию борьбы с контрафактом в промышленности В Индии сообщили о резком росте случаев лихорадки денгеВ Нижнем Новгороде воспитателя заподозрили в растлении детейВ Кремле ответили на вопрос о кураторстве вице-премьеровВ Судане врачи, пилоты и банкиры бастуют против действий военныхВласти мониторят цены на продовольствие, заявил ПесковВ Кремле рассказали, когда премьер Израиля снова встретится с ПутинымПутин встретится с главой Федеральной таможенной службыКитайская драма о войне стала самым кассовым фильмом в мире в 2021 годуПрезидент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву