07:16 25.10.2021 (обновлено: 09:45 25.10.2021)
На Украине назвали "унизительное" условие для встречи Зеленского с Путиным
Политолог Корнейчук: Зеленскому придется унижаться и просить у Путина прямые поставки газа
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "НАШ", что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой из-за дефицита газа в стране.
По его мнению, Зеленский начал готовить сценарий прямых поставок из России еще летом, так как уже тогда предвидел сложности с запасами топлива.
"Зеленский готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима", — пояснил Корнейчук.
Эксперт выразил уверенность, что Москва в скором времени запустит "Северный поток — 2" и, как он утверждает, якобы снизит транзит газа через Украину.
"В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться", — считает он.
Однако встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России, заключил Корнейчук.
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Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. При этом Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, так как не хочет терять два миллиарда долларов в год. Российские представители не раз заявляли, что готовы продолжать транзит через Украину и дальше, но решать этот вопрос следует, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.