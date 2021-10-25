https://ria.ru/20211025/gaz-1756063405.html

Зеленскому предрекли унижение ради встречи с Путиным

На Украине назвали "унизительное" условие для встречи Зеленского с Путиным - РИА Новости, 25.10.2021

Зеленскому предрекли унижение ради встречи с Путиным

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "НАШ", что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T07:16

2021-10-25T07:16

2021-10-25T09:45

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владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "НАШ", что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "унижаться" и поехать на встречу с российским коллегой из-за дефицита газа в стране.По его мнению, Зеленский начал готовить сценарий прямых поставок из России еще летом, так как уже тогда предвидел сложности с запасами топлива.Эксперт выразил уверенность, что Москва в скором времени запустит "Северный поток — 2" и, как он утверждает, якобы снизит транзит газа через Украину.Однако встреча Зеленского с Путиным состоится только тогда, когда этого захочет президент России, заключил Корнейчук.Украина с ноября 2015 года не покупает газ у России напрямую. Вместо этого она закачивает в хранилища топливо, полученное по так называемому виртуальному реверсу. Фактически эта схема позволяет Киеву отбирать российский газ из транзитных объемов, идущих в Европу.Контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года. При этом Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, так как не хочет терять два миллиарда долларов в год. Российские представители не раз заявляли, что готовы продолжать транзит через Украину и дальше, но решать этот вопрос следует, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

https://ria.ru/20211023/timoshenko-1755901799.html

https://ria.ru/20211016/gaz-1754884681.html

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экономика, в мире, украина, киев, европа, москва, владимир путин, владимир зеленский, россия, дмитрий корнейчук