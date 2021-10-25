https://ria.ru/20211025/fts-1756059731.html

Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС

Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС - РИА Новости, 25.10.2021

Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС

Президент России Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с 30-летием создания ФТС РФ, отметив, что таможенная служба обеспечивает... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T02:04

2021-10-25T02:04

2021-10-25T12:19

экономика

москва

владимир путин

федеральная таможенная служба (фтс россии)

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с 30-летием создания ФТС РФ, отметив, что таможенная служба обеспечивает нацинтересы страны, способствует наращиванию внешних торговых связей.Президент подчеркнул, что ФТС играет важную роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Он отметил, что эти и другие задачи решаются ответственно и результативно."И в этом заслуга вашего большого сплоченного коллектива. Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству", - добавил президент.Путин отметил, что сотрудники ФТС совершенствуют методы работы, осваивают передовые технологии и стремятся "сделать таможенную службу по-настоящему современной, динамичной государственной структурой". "Отмечу, что широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса, для крупных компаний", - сказал он.Президент подчеркнул, что это повышает конкурентоспособность экономики и делает жизнь граждан более комфортной."Есть резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования – в целом для улучшения качества работы вашего ведомства. Здесь нужно задавать самую высокую планку, ориентироваться на национальные интересы, запросы граждан. Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества", - добавил Путин.Российский лидер отметил основные приоритеты ФТС, среди которых активное содействие углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивание сотрудничества с коллегами по Евразийскому экономическому союзу из других стран.Президент также пожелал таможенникам новых успехов на благо России, счастья и здоровья.

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LIVE: Рабочая встреча Путина с руководителем Федеральной таможенной службы LIVE: Рабочая встреча Путина с руководителем Федеральной таможенной службы 2021-10-25T02:04 true PT1S

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экономика, москва, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), евразийский экономический союз, россия