02:04 25.10.2021 (обновлено: 12:19 25.10.2021)
Путин поздравил таможенников с 30-летием создания ФТС
Путин: ФТС обеспечивает нацинтересы страны, способствует наращиванию внешнеторговых связей
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских таможенников и ветеранов службы с 30-летием создания ФТС РФ, отметив, что таможенная служба обеспечивает нацинтересы страны, способствует наращиванию внешних торговых связей.
"За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась. В результате ряда преобразований было сформировано эффективное сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны", - заявил Путин в видеообращении, которое показал телеканал "Россия 24".
Президент подчеркнул, что ФТС играет важную роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Он отметил, что эти и другие задачи решаются ответственно и результативно.
"И в этом заслуга вашего большого сплоченного коллектива. Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству", - добавил президент.
Путин отметил, что сотрудники ФТС совершенствуют методы работы, осваивают передовые технологии и стремятся "сделать таможенную службу по-настоящему современной, динамичной государственной структурой". "Отмечу, что широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса, для крупных компаний", - сказал он.
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Президент подчеркнул, что это повышает конкурентоспособность экономики и делает жизнь граждан более комфортной.
"Есть резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования – в целом для улучшения качества работы вашего ведомства. Здесь нужно задавать самую высокую планку, ориентироваться на национальные интересы, запросы граждан. Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества", - добавил Путин.
Российский лидер отметил основные приоритеты ФТС, среди которых активное содействие углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивание сотрудничества с коллегами по Евразийскому экономическому союзу из других стран.
Президент также пожелал таможенникам новых успехов на благо России, счастья и здоровья.
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