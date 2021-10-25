https://ria.ru/20211025/feysbuk-1756205486.html

Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов

Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов - РИА Новости, 25.10.2021

Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов

Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:40

2021-10-25T19:40

2021-10-25T19:41

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.'Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей",- сказал собеседник агентства.На прошлой неделе Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей, соцсеть в свою очередь просила предоставить отсрочку их исполнения.Facebook просила суд предоставить отсрочку исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.В пресс-службе суда уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

https://ria.ru/20211025/facebook-1756175206.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/feysbuk-1755421721.html

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технологии, москва, facebook, россия