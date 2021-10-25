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Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов
Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов - РИА Новости, 25.10.2021
Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов
Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:40
2021-10-25T19:41
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.'Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей",- сказал собеседник агентства.На прошлой неделе Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей, соцсеть в свою очередь просила предоставить отсрочку их исполнения.Facebook просила суд предоставить отсрочку исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.В пресс-службе суда уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
https://ria.ru/20211025/facebook-1756175206.html
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технологии, москва, facebook, россия
19:40 25.10.2021 (обновлено: 19:41 25.10.2021)
 
Суд отказался дать Facebook отсрочку в оплате штрафов

Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы отказал компании Facebook в отсрочке оплаты 17 миллионов рублей штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
'Постановлениями мирового судьи судебного участка N374 Таганского района г. Москвы от 25.10.2021г. Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) отказано в удовлетворении заявлений об отсрочке исполнения постановлений, которыми на Фейсбук наложены административные штрафы в размере 17 млн рублей",- сказал собеседник агентства.
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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На прошлой неделе Таганский суд Москвы направил судебным приставам распоряжения об исполнении постановлений о взыскании административных штрафов с Facebook на 17 миллионов рублей, соцсеть в свою очередь просила предоставить отсрочку их исполнения.
Facebook просила суд предоставить отсрочку исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов.
В пресс-службе суда уточнили, что штрафы были назначены по статье 13.41 КоАП за неудаление противоправной информации.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:44Сказано в эфире
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Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
 
ТехнологииМоскваFacebookРоссия
 
 
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