Apple могла удалить приложения Facebook из-за сообщений о торговле людьми
Apple угрожала удалить приложения Facebook из-за сообщений о торговле людьми на платформах
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Два года назад компания Apple угрожала удалить приложения компании Facebook из своего магазина приложений AppStore из-за предположений о том, что платформы могут использоваться в качестве инструмента для торговли людьми на Ближнем Востоке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученные документы в рамках публикуемого в СМИ "Досье Facebook" (Facebook Papers).
Отмечается, что во внутренних документах компании Facebook проходила информация о "неправомерной деятельности", в том числе жалобах горничных из Азии и Африки, которых, предположительно, могли продавать для работы в странах Ближнего Востока. В Facebook тогда пообещали разобраться, и приложения остались в AppStore.
"В ходе нашего расследования стало известно, что работники часто жаловались на свои агентства по трудоустройству на то, что их запирают, заставляют голодать, продлевать контракты на неопределенное время, не платят, а также постоянно продают нанимателям без их согласия… мы также выяснили, что агентства не обращали внимания на более серьезные преступления, такие как физическое или сексуальное насилие", - говорилось в документах компании.
В Facebook после этого заявили, что в компании на протяжении многих лет борются с торговлей людьми и подобными проблемами на платформах.
Как сообщает телеканал CNN, торговцы людьми использовали профили в Facebook и Instagram, чтобы предлагать жертв на продажу и договариваться о покупке, сообщает телеканал со ссылкой на внутренние отчеты соцсети.
В отчете за февраль этого года, указывает телеканал, исследователи указали, что преступники общались с жертвами через прямые сообщения, а не через общедоступный контент, что затрудняло их обнаружение. Основной страной, откуда прибывали жертвы, названы Филиппины, сообщает телеканал. В сообщении говорится, что хотя соцсеть старательно изучала проблему, контент о подневольном труде все еще активен и его легко найти в Instagram.
Бывший менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США ранее заявила, что Facebook ставит прибыль выше интересов пользователей. Она работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество по поводу значительного прогресса в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
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