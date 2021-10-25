https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756140974.html
Глава Евросовета прокомментировал идею глобального договора по пандемиям
Глава Евросовета прокомментировал идею глобального договора по пандемиям - РИА Новости, 25.10.2021
Глава Евросовета прокомментировал идею глобального договора по пандемиям
Предложение Евросоюза по заключению глобального договора по пандемиям пока не пользуется всеобщей поддержкой, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:59
2021-10-25T14:59
2021-10-25T14:59
в мире
евросоюз
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Предложение Евросоюза по заключению глобального договора по пандемиям пока не пользуется всеобщей поддержкой, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Многие лидеры государств и правительств поддерживают эту идею, но, как мне известно, некоторые по-прежнему c ней не согласны. Мы попытаемся их убедить", - сказал Мишель, выступая в режиме онлайн на Международном форуме по здравоохранению.По его словам, такой договор в будущем позволил бы создать четкие правила и рамки международной борьбы с пандемиями, обеспечил доступ к необходимой информации и финансированию, а также вакцинам."Он усилит возможности и устойчивость на всех уровнях. Юридически обязывающий документ стал бы самой эффективной базой для международной системы предупреждения, сбора и обмена научных данных. Такие данные критически важны для принятия решений", - сказал глава Евросовета.Мишель впервые озвучил идею глобального договора для борьбы с пандемиями на третьем Парижском форуме мира в ноябре прошлого года. По его словам, такое соглашение может предполагать большую вовлеченность международного сообщества в преодоление пандемий. Мишель уверен, что договор позволит действовать быстрее и более скоординировано, он мог бы предусматривать обеспечение всем необходимым медицинским оборудованием, быстрый обмен информацией на международном уровне на случай глобальных вызовов в системе здравоохранения в будущем.
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в мире, евросоюз, шарль мишель, евросовет
Глава Евросовета прокомментировал идею глобального договора по пандемиям
Мишель: предложение Евросоюза по заключению договора по пандемиям не пользуется поддержкой
БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости.
Предложение Евросоюза
по заключению глобального договора по пандемиям пока не пользуется всеобщей поддержкой, заявил глава Евросовета Шарль Мишель
.
"Многие лидеры государств и правительств поддерживают эту идею, но, как мне известно, некоторые по-прежнему c ней не согласны. Мы попытаемся их убедить", - сказал Мишель, выступая в режиме онлайн на Международном форуме по здравоохранению.
По его словам, такой договор в будущем позволил бы создать четкие правила и рамки международной борьбы с пандемиями, обеспечил доступ к необходимой информации и финансированию, а также вакцинам.
"Он усилит возможности и устойчивость на всех уровнях. Юридически обязывающий документ стал бы самой эффективной базой для международной системы предупреждения, сбора и обмена научных данных. Такие данные критически важны для принятия решений", - сказал глава Евросовета.
Мишель впервые озвучил идею глобального договора для борьбы с пандемиями на третьем Парижском форуме мира в ноябре прошлого года. По его словам, такое соглашение может предполагать большую вовлеченность международного сообщества в преодоление пандемий. Мишель уверен, что договор позволит действовать быстрее и более скоординировано, он мог бы предусматривать обеспечение всем необходимым медицинским оборудованием, быстрый обмен информацией на международном уровне на случай глобальных вызовов в системе здравоохранения в будущем.