Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756112817.html
Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза - РИА Новости, 25.10.2021
Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза
Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:44
2021-10-25T12:50
в мире
варшава
мадрид (город)
польша
мид испании‎
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/90/1483889010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b47e19606458daaedb31e45f9ae03b4a.jpg
МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес."Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно", - заявил министр, отвечая на Новом экономическом форуме в Мадриде на вопрос о том, должен ли Брюссель сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд этой страны подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС."Лучший урок, который сейчас можно извлечь: только совместно мы можем двигаться вперед. Но не только двигаться вперед к более интегрированному политическому будущему, но и в смысле социально-экономического прогресса. И все страны должны понять: тот, кто говорит, что их национальное право выше европейского права, ставит себя вне Европейского союза. А вне ЕС невозможно противостоять таким вызовам как COVID-19 или экономический кризис", - заявил глава МИД Испании.Он призвал институты ЕС быть "твердыми в защите основ того, чем является Европейский Союз и европейское строительство", но одновременно, считает министр, "до последнего надо пытаться сохранить сплоченность ЕС".Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства-члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/moravetskiy-1756078660.html
варшава
мадрид (город)
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148388/90/1483889010_135:0:1272:853_1920x0_80_0_0_b86723774dd9c2ee33a75e7e5eef9fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, варшава, мадрид (город), польша, мид испании‎, евросоюз
12:44 25.10.2021 (обновлено: 12:50 25.10.2021)
 
Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза

Глава МИД Испании: Польша не может ставить себя вне Евросоюза, когда ей выгодно

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Елена Шестернина
Читать ria.ru в
МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно", - заявил министр, отвечая на Новом экономическом форуме в Мадриде на вопрос о том, должен ли Брюссель сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд этой страны подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 27 январня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 10:10В мире
Премьер Польши пообещал защитить интересы страны от ЕС "любым оружием"
"Лучший урок, который сейчас можно извлечь: только совместно мы можем двигаться вперед. Но не только двигаться вперед к более интегрированному политическому будущему, но и в смысле социально-экономического прогресса. И все страны должны понять: тот, кто говорит, что их национальное право выше европейского права, ставит себя вне Европейского союза. А вне ЕС невозможно противостоять таким вызовам как COVID-19 или экономический кризис", - заявил глава МИД Испании.
Он призвал институты ЕС быть "твердыми в защите основ того, чем является Европейский Союз и европейское строительство", но одновременно, считает министр, "до последнего надо пытаться сохранить сплоченность ЕС".
Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства-члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.
 
В миреВаршаваМадрид (город)ПольшаМИД Испании‎Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к России
04:15Мошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?
04:14Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде Оксфорда
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
Лента новостейМолния
В Раде пословицей описали, как втереться в доверие к РоссииМошенники могут позвонить со знакомого номера. Что делать?Британская полиция сообщила об убийстве россиянина в пригороде ОксфордаЭксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти