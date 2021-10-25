https://ria.ru/20211025/evrosoyuz-1756112817.html

Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза

Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза - РИА Новости, 25.10.2021

Глава МИД Испании прокомментировал спор Польши и Евросоюза

Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:44

2021-10-25T12:44

2021-10-25T12:50

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МАДРИД, 25 окт – РИА Новости. Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес."Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно", - заявил министр, отвечая на Новом экономическом форуме в Мадриде на вопрос о том, должен ли Брюссель сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд этой страны подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС."Лучший урок, который сейчас можно извлечь: только совместно мы можем двигаться вперед. Но не только двигаться вперед к более интегрированному политическому будущему, но и в смысле социально-экономического прогресса. И все страны должны понять: тот, кто говорит, что их национальное право выше европейского права, ставит себя вне Европейского союза. А вне ЕС невозможно противостоять таким вызовам как COVID-19 или экономический кризис", - заявил глава МИД Испании.Он призвал институты ЕС быть "твердыми в защите основ того, чем является Европейский Союз и европейское строительство", но одновременно, считает министр, "до последнего надо пытаться сохранить сплоченность ЕС".Кризис верховенства права в Польше поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В результате конфликта Брюссель уже отложил одобрение пакета мер по восстановлению экономики Польши от COVID-19 на сумму 36 миллиардов евро. Некоторые государства-члены комиссии призвали к дополнительным мерам, которые могут поставить под угрозу десятки миллиардов евро, ежегодно выплачиваемых ЕС Варшаве.

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/moravetskiy-1756078660.html

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