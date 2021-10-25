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https://ria.ru/20211025/energetika-1756212921.html
Новак высказался о противостоянии навязыванию декарбонизации
Новак высказался о противостоянии навязыванию декарбонизации - РИА Новости, 25.10.2021
Новак высказался о противостоянии навязыванию декарбонизации
Россия и Саудовская Аравия как две крупнейшие энергетические державы должны препятствовать искусственному навязыванию возобновляемых источников энергии и... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T20:51
2021-10-25T20:51
в мире
энергетика
саудовская аравия
александр новак
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия как две крупнейшие энергетические державы должны препятствовать искусственному навязыванию возобновляемых источников энергии и декарбонизации в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Важно наладить совместную работу в области использования возобновляемых источников энергии, водородной энергетики. На климатическом треке наши государства несут особую ответственность перед мировым сообществом как одни из ключевых поставщиков энергии", - сказал Новак в ходе переговоров в Эр-Рияде с сопредседателем межправительственной комиссии, министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом."При этом полагаем, что Россия и Саудовская Аравия как две крупнейшие энергетические державы должны внимательно подходить к вопросам декарбонизации, препятствовать искусственному форсированию "озеленения" международной повестки дня в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов", – добавил вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства.В этой связи Новак и бен Сальман обсудили текущие тенденции в мировой энергетике, связанные с глобальным изменением климата, в частности снижение эмиссии CO2 при добыче и транспортировке углеводородов, с более активным использовании возобновляемых источников энергии и развитием водородной энергетики.Стороны остановились и на перспективных задачах двух стран в рамках рабочих групп МПК на этот год.Как отметил Новак, постоянным приоритетом сотрудничества России и Саудовской Аравии остается наращивание товарооборота двух стран, который увеличивается, несмотря на влияние неблагоприятных факторов. Так, в 2020 году он вырос на 0,7%, до 1,7 миллиарда долларов, а в январе-сентябре 2021 года его объём увеличился ещё на 20%.
https://ria.ru/20211020/gaz-1755419557.html
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в мире, энергетика, саудовская аравия, александр новак, цены на нефть, россия
20:51 25.10.2021
 
Новак высказался о противостоянии навязыванию декарбонизации

Новак: на климатическом треке Россия и Саудовская Аравия несут особую ответственность

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия как две крупнейшие энергетические державы должны препятствовать искусственному навязыванию возобновляемых источников энергии и декарбонизации в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Важно наладить совместную работу в области использования возобновляемых источников энергии, водородной энергетики. На климатическом треке наши государства несут особую ответственность перед мировым сообществом как одни из ключевых поставщиков энергии", - сказал Новак в ходе переговоров в Эр-Рияде с сопредседателем межправительственной комиссии, министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом.
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"При этом полагаем, что Россия и Саудовская Аравия как две крупнейшие энергетические державы должны внимательно подходить к вопросам декарбонизации, препятствовать искусственному форсированию "озеленения" международной повестки дня в ущерб устойчивости национальных энергетических секторов", – добавил вице-премьер, слова которого приводятся в релизе правительства.
В этой связи Новак и бен Сальман обсудили текущие тенденции в мировой энергетике, связанные с глобальным изменением климата, в частности снижение эмиссии CO2 при добыче и транспортировке углеводородов, с более активным использовании возобновляемых источников энергии и развитием водородной энергетики.
Стороны остановились и на перспективных задачах двух стран в рамках рабочих групп МПК на этот год.
Как отметил Новак, постоянным приоритетом сотрудничества России и Саудовской Аравии остается наращивание товарооборота двух стран, который увеличивается, несмотря на влияние неблагоприятных факторов. Так, в 2020 году он вырос на 0,7%, до 1,7 миллиарда долларов, а в январе-сентябре 2021 года его объём увеличился ещё на 20%.
 
В миреэнергетикаСаудовская АравияАлександр НовакЦены на нефтьРоссия
 
 
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