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Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране

Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране - РИА Новости, 25.10.2021

Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что не будет продлевать действие введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T21:35

2021-10-25T21:35

2021-10-25T21:35

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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что не будет продлевать действие введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения в стране.Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.

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в мире, египет, александрия, танта, абдель фаттах ас-сиси