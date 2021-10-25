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Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране
Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране - РИА Новости, 25.10.2021
Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что не будет продлевать действие введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T21:35
2021-10-25T21:35
в мире
египет
александрия
танта
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что не будет продлевать действие введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения в стране.Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.
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в мире, египет, александрия, танта, абдель фаттах ас-сиси
21:35 25.10.2021
 
Президент Египта не намерен продлевать режим ЧП в стране

Президент Египта впервые за несколько лет не будет продлевать режим ЧП в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что не будет продлевать действие введенного более четырех лет назад режима чрезвычайного положения в стране.
"Египет стал усилиями его великого народа и верных граждан оазисом стабильности и безопасности в регионе. Поэтому я решил впервые за много лет не продлевать действие чрезвычайного положения в стране", - написал ас-Сиси в Facebook.
Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше 50 человек, более 100 пострадали. Затем, в соответствии с законом, чрезвычайное положение продлевалось каждый раз на три месяца.
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:30Туризм
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
 
В миреЕгипетАлександрияТантаАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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