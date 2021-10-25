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Туризм
https://ria.ru/20211025/egipet-1756085474.html
Туроператоры фиксируют повышенный спрос на путевки в Египет в ноябре
Туроператоры фиксируют повышенный спрос на путевки в Египет в ноябре - РИА Новости, 25.10.2021
Туроператоры фиксируют повышенный спрос на путевки в Египет в ноябре
Продажи путевок на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T11:47
2021-10-25T11:47
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Продажи путевок на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров, сообщает АТОР.Многие гостиницы уже распроданы. Наибольший дефицит мест — в дорогих отелях. Недавнее решение Минтуризма Египта об отмене с 21 октября лимита их загрузки (теперь можно продавать 100 процентов комнат вместо 70 процентов) ситуацию не исправит.Выставить на продажу еще 30 процентов номерного фонда отельерам не так просто. Для обслуживания этих комнат и, соответственно, туристов, нужно нанять еще сотрудников, причем вакцинированных. Кроме того, в гостиницах сохранены ограничения по количеству посадочных мест в ресторанах и соблюдению соцдистанции."Топовые отели Египта россиянам теперь надо бронировать заранее практически на протяжении всего сезона", — отмечает представитель одной из компаний.Также туроператоры говорят и о почти полной загрузке регулярных рейсов (чартеры в Египет запустят только с 9 ноября). Проданы не менее 75 процентов авиабилетов, а у некоторых участников рынка осталось не более двух-трех мест на каждую дату вылета.В 2021 году праздничные даты в ноябре совпали со школьными каникулами, к которым добавились нерабочие дни из-за локдауна в регионах, что еще больше подстегнуло потребительский спрос.Чаще всего наши соотечественники приобретают пакетные туры на семь-десять ночей. Летят семьями с детьми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, выбирают отели категории пять звезд, работающие по системе "все включено".
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
11:47 25.10.2021
 
Туроператоры фиксируют повышенный спрос на путевки в Египет в ноябре

Туроператоры рассказали, что половина клиентов хотят провести ноябрьские выходные в Египте

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде
Туристы отдыхают на территории отеля Albatros Palace Resort Hurgada в Хургаде - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Продажи путевок на египетские курорты на период ноябрьских праздников превзошли ожидания туроператоров, сообщает АТОР.
Многие гостиницы уже распроданы. Наибольший дефицит мест — в дорогих отелях. Недавнее решение Минтуризма Египта об отмене с 21 октября лимита их загрузки (теперь можно продавать 100 процентов комнат вместо 70 процентов) ситуацию не исправит.
Выставить на продажу еще 30 процентов номерного фонда отельерам не так просто. Для обслуживания этих комнат и, соответственно, туристов, нужно нанять еще сотрудников, причем вакцинированных. Кроме того, в гостиницах сохранены ограничения по количеству посадочных мест в ресторанах и соблюдению соцдистанции.
"Топовые отели Египта россиянам теперь надо бронировать заранее практически на протяжении всего сезона", — отмечает представитель одной из компаний.
Также туроператоры говорят и о почти полной загрузке регулярных рейсов (чартеры в Египет запустят только с 9 ноября). Проданы не менее 75 процентов авиабилетов, а у некоторых участников рынка осталось не более двух-трех мест на каждую дату вылета.
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В 2021 году праздничные даты в ноябре совпали со школьными каникулами, к которым добавились нерабочие дни из-за локдауна в регионах, что еще больше подстегнуло потребительский спрос.
Чаще всего наши соотечественники приобретают пакетные туры на семь-десять ночей. Летят семьями с детьми в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, выбирают отели категории пять звезд, работающие по системе "все включено".
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