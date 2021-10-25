https://ria.ru/20211025/eaes-1756219978.html

Вызовы и достижения цифровой экономики – к чему готовы страны ЕАЭС

Вызовы и достижения цифровой экономики – к чему готовы страны ЕАЭС - РИА Новости, 25.10.2021

Вызовы и достижения цифровой экономики – к чему готовы страны ЕАЭС

Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем при сохранении цифровой суверенности – одна из важнейших задач Евразийского... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T22:12

2021-10-25T22:12

2021-10-25T22:12

армения

белоруссия

huawei technologies

евразийский экономический союз

цифровизация

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфраструктур и экосистем при сохранении цифровой суверенности – одна из важнейших задач Евразийского экономического союза, считают участники видеомоста "Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения", который прошел в понедельник в онлайн-формате на площадке "Россия сегодня".Как сообщает Sputnik, участники видеомоста обсудили вызовы и достижения цифровой экономики стран-партнеров на евразийском пространстве, направления взаимовыгодного сотрудничества через цифровое сообщество, вопросы формирования цифровой среды и цифровизации в странах ЕАЭС, поддержки национальной ИТ-отрасли, а также привлечения инвестиций в развитие цифровых проектов в ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Большое внимание было уделено обсуждению информационной безопасности в процессе цифровой трансформации экономик и формирования общего цифрового пространства.Цифровая интеграцияИнтеграционные процессы в мире базируются именно на принципах цифровой интеграции, и в нынешнее время формируются цифровые альянсы, заявил заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.Он отметил, что правительство России сейчас делает все возможное для того, чтобы Россия была среди мировых ИТ-лидеров. Одна из мер – беспрецедентное налоговое стимулирование профильной отрасли. В частности, налог для ИТ-компаний был снижен с 20% до 3%, уменьшены и страховые взносы. Такие меры становятся драйвером для роста ИТ-компаний в стране, сказал замминистра."При этом приоритетом политики становится выравнивание условий для российских ИТ-компаний и глобальных ИТ-гигантов", - уточнил Паршин.Важным моментом в развитии ИТ-индустрии является координация деятельности с коллегами из ЕАЭС, отметил замминистра. Он добавил, что сейчас программный продукт из Реестра евразийского программного обеспечения пользуется всеми теми же льготами, что и российский.Работа в ЕАЭСДиректор Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Алексанян, в свою очередь, отметил, что одним из достижений уже стал сервис "Работа без границ", который помогает гражданам ЕАЭС найти себе рабочее место в любом государстве, входящем в сообщество."В проекте задействовано пять информационных систем (пяти стран)", - отметил Алексанян.Еще один проект для экосистемы цифрового взаимодействия в рамках ЕАЭС, по его словам, это открытая система транспортных коридоров. Она позволит взаимодействовать логистическим операторам, что ускорит перевозку грузов между странами.Директор Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития Александр Петров рассказал о еще одном уже работающем проекте – приложении "Путешествую без COVID-19", в котором задействовано даже большее количество стран, чем входит в ЕАЭС."Даже приложение, которое вроде бы небольшое по функционалу, сейчас показывает значительный эффект, который отражается и на туризме, и на транспорте, и, конечно, на взаимопонимании специализированных ведомств наших стран", - подчеркнул Петров.По его словам, большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки уже давно наблюдают за успехами, которые достигнуты в странах ЕАЭС в области цифровой интеграции.Чем поможет БеларусьБелорусскую сторону на видеоконференции представлял министр связи и информатизации Константин Шульган. В своем выступлении он отметил, что из 193 стран мира республика, к примеру, в рейтинге готовности к электронному правительству находится на 40-м месте. В индексе же развития информационно-коммуникационных технологий Беларусь находится на лидирующей позиции в регионе, а в рейтинге 176 стран находится на 32-м месте.Министр рассказал, как Беларусь будет в дальнейшем развивать информационные технологии в стране. В первую очередь – это система "умный город", включая удаленный мониторинг потребления энергоресурсов, учета состояния жилфонда, состояния окружающей среды и другого.Старается не отставать Беларусь и от современных коммуникационных технологий, в частности, оказания услуг связи LTE и 5G. Информационные технологии, по словам министра, активно продолжают внедряться и в медицине, образовании, экономической деятельности. Формируется и система оказания государственных электронных услуг."Ожидается внедрение цифровых технологий на национальном отраслевом, в том числе и региональном, и межгосударственном уровне", - подчеркнул Шульган.Он отметил, что важным на данном этапе является расширение контактов между регионами стран ЕАЭС для дальнейшего взаимодействия в сфере информационных технологий.Армения - цифровые приоритетыАрмения считает приоритетом создание цифровой экономики, которая позволит глубже интегрироваться в Евразийский экономический союз, заявил в ходе видеомоста министр высокотехнологической промышленности Армении Ваагн Хачатурян.Министр добавил, что сегодня в цифровизации экономики заинтересованы все страны и компании, поскольку в современном мире развиваться без этого невозможно.В Армении именно возглавляемое Хачатуряном ведомство курирует этот процесс.“Сейчас мы думаем о том, как продолжить: проявить индивидуальный подход, или применить опыт других стран с учетом своих особенностей. И в этом смысле ЕАЭС позволяет интегрироваться в экономическое пространство не только при помощи товаров и услуг, но и цифровых услуг”, - отметил он.Хачатрян сообщил, что в Армении уже оцифрованы порядка 300 услуг, еще 500-600 - в планах.Необходимо разработать единый стандарт оцифровки, сформировать правовое поле и решить вопрос кибербезопасности, подчеркнул министр.Обработка данныхВ видеоконференции принял участие президент ИКТ-инфраструктуры компании Huawei Кевин Чжан. Он отметил, что во многих странах мира темпы роста цифровой экономики обгоняют рост ВВП. Огромное же влияние на цифровую экономику, по его словам, оказывает создание соответствующей инфраструктуры.Чжан привел в пример Китай. Там цифровая экономика развивается огромными темпами и общество генерирует большие объемы данных. Сейчас в стране действуют восемь крупных центров обработки информации. В Евразии Huawei является крупнейшим поставщиком оборудования для дата-центров, уточнил Чжан.Он отметил, что создание центров обработки данных выгодно не только с точки зрения, к примеру, экономиb электроэнергии, но и экологии.Поддержка и развитие, российский опытГенеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов рассказал, что в этом году количество заявок от ИТ-проектов на развитие с помощью государства уже превышает весь установленный годовой бюджет."В этом году у нас реализуется новая сфера поддержки – это цифровизация малого и среднего бизнеса", - отметил Павлов, добавив, что конкретно на эти цели до 2024 года выделено 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200201/1564133674.html

https://ria.ru/20210205/mishustin-1596119532.html

https://ria.ru/20200131/1564089962.html

https://ria.ru/20200131/1564090640.html

https://ria.ru/20200131/1564093219.html

https://ria.ru/20190201/1550237343.html

армения

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, белоруссия, huawei technologies, евразийский экономический союз, цифровизация, россия