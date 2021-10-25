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В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2021
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T17:53
2021-10-25T17:53
2021-10-25T17:53
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.50 мск понедельника у дома №58 по улице Южно-Моравской."Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, "Нивы Тревел", за рулем которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а под управлением 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении.В результате ДТП, по данным полиции, травмы получили водитель "Нивы", а также водитель и пассажирка иномарки.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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происшествия, воронеж
В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковыми машинами в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости.
Три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже
, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла в 14.50 мск понедельника у дома №58 по улице Южно-Моравской.
"Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, "Нивы Тревел", за рулем которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а под управлением 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
В результате ДТП, по данным полиции, травмы получили водитель "Нивы", а также водитель и пассажирка иномарки.
По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.