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В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2021

В Воронеже три человека пострадали в ДТП с автобусом

Три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:53

2021-10-25T17:53

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Три человека получили травмы при столкновении маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в 14.50 мск понедельника у дома №58 по улице Южно-Моравской."Произошло столкновение трёх транспортных средств: автомобиля Ford Focus под управлением 19-летнего мужчины, "Нивы Тревел", за рулем которой находился 60-летний водитель, и автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту №88а под управлением 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении.В результате ДТП, по данным полиции, травмы получили водитель "Нивы", а также водитель и пассажирка иномарки.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж