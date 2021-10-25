https://ria.ru/20211025/doroshenko-1754977013.html

Елена Дорошенко

Елена Дорошенко - РИА Новости, 25.10.2021

Елена Дорошенко

Среди моих друзей и знакомых нет тех, кого я лично убедила прививаться от COVID-19; да и как это сделать, если даже аргументы жизни и смерти, которые мы... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:17

2021-10-25T11:17

2021-10-25T11:17

сохрани друга

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755142450_0:101:693:490_1920x0_80_0_0_4f65ca16a0cfb64d20899bf435073af2.jpg

Среди моих друзей и знакомых нет тех, кого я лично убедила прививаться от COVID-19; да и как это сделать, если даже аргументы жизни и смерти, которые мы постоянно слышим от врачей, работающих в "красных зонах", многие по-прежнему считают недостаточными?Поэтому попробую вдохновить на прививку тех, кто читает мою историю. Я привилась дважды, двумя полными курсами "Спутник-V"; да, побочные эффекты были, но я убеждена, что это ничто по сравнению с реанимацией и аппаратом ИВЛ. Повезло? Да, повезло. Но не потому, что температура после прививки не поднималась выше 37’3, и не потому, что мне меньше 60 лет; а потому, что я живу в стране, где была разработана самая первая в мире вакцина от коронавируса и имею возможность получить её бесплатно и в любое время.Ради чего? Ради того, чтобы будущее было и у меня, и у окружающих – у тех, кто живёт рядом со мной и входит в категорию 65+; у тех, с кем я здороваюсь по утрам на работе; наконец, у тех, кто каждый день ездит рядом со мной в метро.Было ли страшно? В целом, нет, лишь немного настораживала неопределённость и перспектива выйти из дома на первый "раунд" вакцинации спустя долгое время самоизоляции. И ещё я почему-то не доверяю конспирологам и не даю им себя запугать.Конечно, вакцина не Бог, она не даёт стопроцентной гарантии; но на поле боя, в которое во время пандемии превратился мой любимый родной город Москва, нужно обеспечить себе всю доступную защиту. Чтобы потом не было мучительно больно от чувства упущенной возможности. От того, что можно было сделать хоть что-то. И от бесконечных возвратов к "а вот если бы"…"Вакцинироваться или не вакцинироваться" - это современное "быть или не быть". Я хочу – и выбираю – "быть"!

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60