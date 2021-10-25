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Религия
https://ria.ru/20211025/dom-1756118970.html
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили - РИА Новости, 25.10.2021
Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили
Дом отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский", пострадавший в результате пожара, восстановлен, сообщил на своей странице в Facebook директор... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:14
2021-10-25T14:04
религия
абазинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
агафья лыкова
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новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Дом отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский", пострадавший в результате пожара, восстановлен, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.В сентябре сообщалось, что у Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар был потушен силами трех добровольцев, которые проживают на заимке Лыковой. По словам директора заповедника, в результате пожара никто никто не пострадал, все хозяйство тоже удалось спасти."Друзья, информация... для тех, кто искренне интересуется судьбой Агафьи Карповны Лыковой... Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома", - говорится в сообщении.По словам директора, у отшельницы все хорошо. В настоящее время с заимки выехали все помощники и волонтеры, и митрополия Русской православной старообрядческой церкви готовит нового помощника."Еще из хороших новостей - Агафьи Карповне удалось пообщаться с доктором, общее состояние хорошее", - добавил Непомнящий.
https://ria.ru/20210908/pozhar-1749149920.html
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абазинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), агафья лыкова, facebook, новости - туризм
13:14 25.10.2021 (обновлено: 14:04 25.10.2021)
 

Дом отшельницы Агафьи Лыковой восстановили

© Фото : страница Виктора Непомнящего на FacebookСтроительство нового дома для Агафьи Лыковой
Строительство нового дома для Агафьи Лыковой - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : страница Виктора Непомнящего на Facebook
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Дом отшельницы Агафьи Лыковой в заповеднике "Хакасский", пострадавший в результате пожара, восстановлен, сообщил на своей странице в Facebook директор заповедника Виктор Непомнящий.
В сентябре сообщалось, что у Лыковой загорелся сарай на удалении от дома на территории природного заповедника в Абазинском районе Хакасии. Позднее в региональном главке МЧС сообщили, что пожар был потушен силами трех добровольцев, которые проживают на заимке Лыковой. По словам директора заповедника, в результате пожара никто никто не пострадал, все хозяйство тоже удалось спасти.
Отшельница Агафья Лыкова заходит в новый дом
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"Друзья, информация... для тех, кто искренне интересуется судьбой Агафьи Карповны Лыковой... Несмотря на все сложности и препятствия, сообща, всем миром, удалось, правда чуть позже запланированного, но все же завершить восстановление пострадавшего от пожара дома", - говорится в сообщении.
По словам директора, у отшельницы все хорошо. В настоящее время с заимки выехали все помощники и волонтеры, и митрополия Русской православной старообрядческой церкви готовит нового помощника.
"Еще из хороших новостей - Агафьи Карповне удалось пообщаться с доктором, общее состояние хорошее", - добавил Непомнящий.
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РелигияАбазинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Агафья ЛыковаFacebookНовости - Туризм
 
 
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