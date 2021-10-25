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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html
В Татарстане выступили против переименования должности президента региона
В Татарстане выступили против переименования должности президента региона - РИА Новости, 25.10.2021
В Татарстане выступили против переименования должности президента региона
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в понедельник проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:58
2021-10-25T16:12
политика
госдума рф
фарид мухаметшин
россия
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в понедельник проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов, передает корреспондент РИА Новости.Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции России и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов Федерации наименование должности высшего должностного лица — "глава субъекта Российской Федерации"."На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов России", — сказал глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин по итогам заседания профильного комитета.По мнению Хабибуллина, предложение об унификации высших должностей в регионах является одним из таких положений. Глава профильного комитета предложил депутатам не открывать прения по данному вопросу и вернуться к обсуждению данного проекта закона в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме."Мы возвращаться еще наверняка будем к этому вопросу после принятия в первом чтении, поправки будем готовить, как всегда, предложения наши к этому законопроекту. Сегодня (предлагается) ограничиться вот такой информацией профильного комитета и принять подготовленный проект постановления", — поддержал инициативу профильного комитета председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.Депутаты поддержали данное предложение единогласно.
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политика, госдума рф, фарид мухаметшин, россия
13:58 25.10.2021 (обновлено: 16:12 25.10.2021)
 
В Татарстане выступили против переименования должности президента региона

Госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в понедельник проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции России и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов Федерации наименование должности высшего должностного лица — "глава субъекта Российской Федерации".
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"На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов России", — сказал глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин по итогам заседания профильного комитета.
По мнению Хабибуллина, предложение об унификации высших должностей в регионах является одним из таких положений. Глава профильного комитета предложил депутатам не открывать прения по данному вопросу и вернуться к обсуждению данного проекта закона в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.
"Мы возвращаться еще наверняка будем к этому вопросу после принятия в первом чтении, поправки будем готовить, как всегда, предложения наши к этому законопроекту. Сегодня (предлагается) ограничиться вот такой информацией профильного комитета и принять подготовленный проект постановления", — поддержал инициативу профильного комитета председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
Депутаты поддержали данное предложение единогласно.
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