https://ria.ru/20211025/dolzhnost-1756127713.html

В Татарстане выступили против переименования должности президента региона

В Татарстане выступили против переименования должности президента региона - РИА Новости, 25.10.2021

В Татарстане выступили против переименования должности президента региона

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в понедельник проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:58

2021-10-25T13:58

2021-10-25T16:12

политика

госдума рф

фарид мухаметшин

россия

республика татарстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в понедельник проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах России, одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов, передает корреспондент РИА Новости.Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" был внесен сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым с целью исполнения обновленных положений Конституции России и развития положений о единой системе публичной власти. Законопроект, в частности, снимает для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд и устанавливает общее для всех субъектов Федерации наименование должности высшего должностного лица — "глава субъекта Российской Федерации"."На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов России", — сказал глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин по итогам заседания профильного комитета.По мнению Хабибуллина, предложение об унификации высших должностей в регионах является одним из таких положений. Глава профильного комитета предложил депутатам не открывать прения по данному вопросу и вернуться к обсуждению данного проекта закона в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме."Мы возвращаться еще наверняка будем к этому вопросу после принятия в первом чтении, поправки будем готовить, как всегда, предложения наши к этому законопроекту. Сегодня (предлагается) ограничиться вот такой информацией профильного комитета и принять подготовленный проект постановления", — поддержал инициативу профильного комитета председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.Депутаты поддержали данное предложение единогласно.

https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, фарид мухаметшин, россия