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В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды - РИА Новости, 25.10.2021
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды
В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:48
2021-10-25T12:18
происшествия
иркутск
иркутская область
братский район
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ИРКУТСК, 25 окт — РИА Новости. В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД.О том, что детям нужна помощь, рассказала полиции жительница поселка. На место, в одну из многоэтажек, отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась закрытой — по словам детей, их мама ушла несколько дней назад, с тех пор они остаются одни. Женщина, вызвавшая полицейских, пояснила, что видела, как одна из соседок передавала мальчикам пакет с продуктами по веревке, которую они спустили из окна.Личность матери уже установили. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции разыскивают законных представителей детей и выясняют причины произошедшего.
https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html
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иркутская область
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Спасение детей, оставленных в квартире в Братске
Спасение детей, оставленных в квартире в Братске
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происшествия, иркутск, иркутская область, братский район
05:48 25.10.2021 (обновлено: 12:18 25.10.2021)
 
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды

В Приангарье спасли четырех детей из квартиры, где они несколько дней сидели без еды

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 25 окт — РИА Новости. В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД.
О том, что детям нужна помощь, рассказала полиции жительница поселка. На место, в одну из многоэтажек, отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась закрытой — по словам детей, их мама ушла несколько дней назад, с тех пор они остаются одни. Женщина, вызвавшая полицейских, пояснила, что видела, как одна из соседок передавала мальчикам пакет с продуктами по веревке, которую они спустили из окна.

"По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры, расположенной на третьем этаже, и вынесли четверых мальчиков в возрасте от года до десяти лет", — говорится в сообщении.

Личность матери уже установили. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции разыскивают законных представителей детей и выясняют причины произошедшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 10:51
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
 
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