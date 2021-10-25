https://ria.ru/20211025/deti-1756062729.html

В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды

В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды - РИА Новости, 25.10.2021

В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды

В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T05:48

2021-10-25T05:48

2021-10-25T12:18

происшествия

иркутск

иркутская область

братский район

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ИРКУТСК, 25 окт — РИА Новости. В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД.О том, что детям нужна помощь, рассказала полиции жительница поселка. На место, в одну из многоэтажек, отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась закрытой — по словам детей, их мама ушла несколько дней назад, с тех пор они остаются одни. Женщина, вызвавшая полицейских, пояснила, что видела, как одна из соседок передавала мальчикам пакет с продуктами по веревке, которую они спустили из окна.Личность матери уже установили. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции разыскивают законных представителей детей и выясняют причины произошедшего.

https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html

иркутск

иркутская область

братский район

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Спасение детей, оставленных в квартире в Братске Спасение детей, оставленных в квартире в Братске 2021-10-25T05:48 true PT0M26S

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происшествия, иркутск, иркутская область, братский район