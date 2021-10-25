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В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды - РИА Новости, 25.10.2021
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды
В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T05:48
2021-10-25T05:48
2021-10-25T12:18
происшествия
иркутск
иркутская область
братский район
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ИРКУТСК, 25 окт — РИА Новости. В поселке Осиновка Иркутской области полицейские спасли из запертой квартиры четверых мальчиков, которых мать оставила одних, сообщает региональный главк МВД.О том, что детям нужна помощь, рассказала полиции жительница поселка. На место, в одну из многоэтажек, отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры оказалась закрытой — по словам детей, их мама ушла несколько дней назад, с тех пор они остаются одни. Женщина, вызвавшая полицейских, пояснила, что видела, как одна из соседок передавала мальчикам пакет с продуктами по веревке, которую они спустили из окна.Личность матери уже установили. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас сотрудники полиции разыскивают законных представителей детей и выясняют причины произошедшего.
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Спасение детей, оставленных в квартире в Братске
Спасение детей, оставленных в квартире в Братске
2021-10-25T05:48
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происшествия, иркутск, иркутская область, братский район
05:48 25.10.2021 (обновлено: 12:18 25.10.2021)
В Приангарье спасли четырех детей, запертых в квартире без еды
В Приангарье спасли четырех детей из квартиры, где они несколько дней сидели без еды