https://ria.ru/20211025/demonstratsiya-1756192783.html

Два человека погибли при разгоне демонстрации в Судане

Два человека погибли при разгоне демонстрации в Судане - РИА Новости, 25.10.2021

Два человека погибли при разгоне демонстрации в Судане

Два человека погибли, не менее 80 получили ранения в результате применения суданскими военными огнестрельного оружия при разгоне демонстрации в Хартуме, сообщил РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T18:26

2021-10-25T18:26

2021-10-25T18:38

в мире

хартум (город)

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 25 окт – РИА Новости. Два человека погибли, не менее 80 получили ранения в результате применения суданскими военными огнестрельного оружия при разгоне демонстрации в Хартуме, сообщил оппозиционный военным властям Судана "Комитет врачей".Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны."Два революционера погибли, свыше 80 ранены в результате стрельбы по протестующим силами военного совета", - говорится в сообщении "Комитета врачей".Вследа за известием об аресте премьер-министра оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" призвало жителей страны выйти на улицы для противостояния "военному перевороту". В ряде районов Хартума отключен интернет, военные перекрыли мосты в городе. Вышедшие на улицы демонстранты перекрыли несколько улиц столицы и жгут покрышки.На минувшей неделе в Хартуме и других городах состоялись акции протеста с требованием передачи власти от военных гражданским политикам. В ноябре истекает срок полномочий переходного Суверенного совета Судана, который должен передать власть гражданскому правительству.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756188897.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756166900.html

https://ria.ru/20211025/sudan-1756166661.html

хартум (город)

судан

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в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок