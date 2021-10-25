https://ria.ru/20211025/delta-1756160663.html

Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире

Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире - РИА Новости, 25.10.2021

Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса "дельта" приходится практически 100% случаев в мире. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:22

2021-10-25T16:22

2021-10-25T16:22

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса "дельта" приходится практически 100% случаев в мире."Дельта" сейчас - это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%", - сказала она в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии