https://ria.ru/20211025/delta-1756160663.html
Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире
Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире - РИА Новости, 25.10.2021
Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса "дельта" приходится практически 100% случаев в мире. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:22
2021-10-25T16:22
2021-10-25T16:22
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756083919_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_583557b39bf2296c1043871092d08a17.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на штамм коронавируса "дельта" приходится практически 100% случаев в мире."Дельта" сейчас - это 100% всех вирусов в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%", - сказала она в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20211021/shtamm-1755574693.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756083919_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_2b9672fd64fc7c16e05b860e22d87edf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова: на штамм "дельта" приходится почти 100% случаев COVID-19 в мире
Попова: на штамм коронавируса "дельта" приходится практически 100% случаев COVID-19 в мире