https://ria.ru/20211025/davydov-1756119498.html

Руслан Давыдов: внешняя торговля России выходит на семилетний рекорд

Руслан Давыдов: внешняя торговля России выходит на семилетний рекорд - РИА Новости, 25.10.2021

Руслан Давыдов: внешняя торговля России выходит на семилетний рекорд

Российская таможня в 2021 году уже перевыполнила плановое задание и перечислила в бюджет более пяти триллионов рублей, а по итогам года намерена превысить... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:30

2021-10-25T13:30

2021-10-25T13:30

экономика

интервью

федеральная таможенная служба (фтс россии)

руслан давыдов

россия

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Российская таможня в 2021 году уже перевыполнила плановое задание и перечислила в бюджет более пяти триллионов рублей, а по итогам года намерена превысить прошлогодние показатели почти в полтора раза. Какие страны являются основными торговыми партнерами РФ, почему растет товарооборот с США, и как глобальные коронавирусные коллапсы отражаются на цепочках поставок российских компаний в блиц-интервью РИА Новости в преддверии Дня таможенника в России, который отмечается 25 октября, рассказал первый замглавы ФТС Руслан Давыдов. Беседовала Любовь Романова.– Плановое задание по перечислениям ФТС в бюджет РФ в текущем году составляет около пяти триллионов рублей. Сколько служба перечислила на текущий момент?– Мы уже превысили все годовое задание – 5,1 триллиона у нас собрано по данным на середину октября. Понятно, что в этой цифре значительную роль играет конъюнктура международных рынков. Принято считать, что таможня собирает деньги с экспорта энергоносителей, и это ключевая составляющая. Но на самом деле это давно не так. В нашей структуре платежей, если раньше, действительно, до налогового маневра две трети составляли экспортные платежи, в том числе с энергоносителей, и одну треть – импорт. Сегодня ровно наоборот: две трети – это импортные платежи, которые мы администрируем, естественно, с особой тщательностью, и одна треть – экспортные платежи.– Будет ли пересматриваться плановое задание?– Плановое задание – это задание, которое было на начало года. Корректировки как правило происходят, но я бы ориентировался, может быть, не только на плановое задание, но и на результаты прошлого года. Мы в этом году превысим прошлогодние показатели примерно на 40%.– По вашим ожидания, на какую цифру вы выйдете по итогам года?– Вы знаете, прогнозы делать вещь такая неблагодарная. Видите, вот сейчас идет коронавирусная волна, и возможны какие-то осложнения, в том числе связанные с пандемическими ограничениями. Но мы прогнозируем, что не менее шести триллионов рублей соберем в этом году.– Какие страны на данный момент входят в тройку крупнейших торговых партнеров России?– У нас ситуация по нашим торговым партнерам достаточно стабильная. Сейчас тройка лидеров такая же, как и была – это Китай, Германия и Нидерланды. По итогам января-августа товарооборот России с этими странами составил 85,9 миллиарда долларов, 35,9 миллиарда и 28,7 миллиарда соответственно.– С кем в этом году активнее всего растет товарооборот?– С вышеназванными странами растет очень активно товарооборот: с Китаем – на 30%, с Германией – на 40%. Также с Южной Кореей, Францией, Италией. То есть рост практически по всем основным нашим торговым партнерам очень активный.– Высокие темпы роста показывает торговля с США в этом году. Можете рассказать за счет чего это происходит?– США традиционно входит у нас в пятерку-семерку основных торговых партнеров – это энергоносители, минеральные удобрения, древесина.В целом товарооборот растет и за счет увеличения стоимости commodities (сырьевых товаров – ред.) – это и энергоносители, и металлы, лес и лесоматериалы, зерно, продовольствие, все эти товары очень выросли в цене.– По вашим оценкам, на сколько вырастет внешнеторговый оборот России в этом году?– Рекордные показатели по внешнеторговому обороту у нас были в 2012-2013 годах. Скорее всего, таких показателей достигнуто не будет, потому что тогда были очень высокие цены на нефть – более 100 долларов за баррель. Но, по нашим оценкам, Россия в этом году покажет самые высокие показатели по внешней торговле начиная с 2014 года.– А в следующем году, на ваш взгляд, рост продолжится? Какими темпами?– Здесь очень много факторов. Мы видим, что сейчас идет очередная волна коронавируса, это очень сильно влияет. В 2020 году первое полугодие было провальным для мировой торговли в связи с коронавирусными событиями. Сейчас мы видим, что временами начинают рваться цепочки товаропроводящие, то в Китае встают порты, то контейнеровоз встал поперек Суэцкого канала. Это все оказывает очень сильное влияние на мировую экономику в целом, и мы как часть мировой внешнеторговой системы не можем оставаться в стороне.Для России в принципе складывается благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, во многом она способствовала и росту ВВП в этом году. Насколько все эти тенденции сохраняться в следующем году, думаю, что серьезно вряд ли кто возьмется предсказывать.

https://ria.ru/20211025/fts-1756059731.html

https://ria.ru/20211013/tovarooborot-1754306494.html

https://ria.ru/20211022/pravitelstvo-1755761070.html

https://ria.ru/20211020/tsinamdzgvrishvili-1755280844.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, интервью, федеральная таможенная служба (фтс россии), руслан давыдов, россия