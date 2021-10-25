https://ria.ru/20211025/davlenie-1756176595.html

В МИД заявили об усилении давления на российских журналистов в США

В МИД заявили об усилении давления на российских журналистов в США - РИА Новости, 25.10.2021

В МИД заявили об усилении давления на российских журналистов в США

Давление американских властей на представителей СМИ России в США, включая РИА Новости, в последние годы усилилось, при этом госдеп не ответил на ноты посольства РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T17:24

2021-10-25T17:24

2021-10-25T17:24

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Давление американских властей на представителей СМИ России в США, включая РИА Новости, в последние годы усилилось, при этом госдеп не ответил на ноты посольства РФ по нарушениям против журналистов, заявили в МИД РФ."В последние годы усилилось давление американских властей на представителей российских СМИ в США, они не раз становились объектами насилия и жестокости. Жестким действиям со стороны сотрудников американских правоохранительных органов в ходе освещения тех или иных событий в стране подвергались Михаил Тургиев, Юлия Ольховская, Вячеслав Архипов и другие. Подвергшиеся ограблению журналисты Георгий Олисашвили и Максим Катаев столкнулись с равнодушием и незаинтересованностью полицейских в расследовании произошедшего", - говорится в докладе МИД РФ "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В ведомстве отметили также участившиеся случаи провокаций в адрес представителей российских СМИ со стороны американских спецслужб."По этим и аналогичным фактам посольство России направляло в Госдепартамент США ноты протеста с требованиями провести тщательное расследование каждого из происшествий и информировать о результатах. До сих пор ответа на соответствующие официальные обращения не получено", - подчеркнули в МИД РФ.В 2020 году российские журналисты неоднократно подвергались нападениям в США. В мае корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. В июне продюсер Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то, что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями. В середине июля журналисты Первого канала Вячеслав Архипов и Юлия Ольховская подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. Пострадавшие в атаке журналисты были с бейджами с надписью "Пресса". В октябре журналисты Первого канала Георгий Олисашвили и Максим Катаев подверглась нападению в Филадельфии, Катаев получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла.

https://ria.ru/20211025/gosduma-1756144297.html

https://ria.ru/20211025/rt-1756130058.html

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вашингтон (город)

россия

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