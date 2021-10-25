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Лоу и Котийяр сыграют в фильме о модели, ставшей военным фотографом

Лоу и Котийяр сыграют в фильме о модели, ставшей военным фотографом - РИА Новости, 25.10.2021

Лоу и Котийяр сыграют в фильме о модели, ставшей военным фотографом

Джуд Лоу и Марион Котийяр присоединились к звездному актерскому составу в фильме Эллен Курас "Lee" ("Ли"), сообщает Deadline. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T04:07

2021-10-25T04:07

2021-10-25T04:07

культура

кейт уинслет

марион котийяр

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Джуд Лоу и Марион Котийяр присоединились к звездному актерскому составу в фильме Эллен Курас "Lee" ("Ли"), сообщает Deadline. Картина посвящена Ли Миллер. Ее образ воплотит Кейт Уинслет. В 1920-х Миллер была моделью в Нью-Йорке, а в 1929 переехала в Париж и стала музой сюрреалиста Ман Рэя. В годы Второй мировой войны она была военным фотографом и работала на Vogue. Миллер сняла высадку союзников, освобождение концлагерей Бухенвальд и Дахау.Актриса считает, что Миллер неправильно понимали, часто на нее смотрели через призму "мужского взгляда", потому что она начинала как модель и была очень красива. "Британский Vogue не стал бы печать снимки освобождения Дахау, сделанные Ли, потому что это было не то, что нужно стране. (...) Однако Ли была женщиной, которая отказывалась скрывать правду", — заметила Уинслет. Также в съемках примут участие Андреа Райсборо и Джош О’Коннор.Котийяр сыграет Соланж Д'Айен, фешен-директора французского Vogue. В 1942 она попала в плен к нацистам. Миллер и другие ее друзья не знали о том, что с ней произошло. Андреа Райсборо исполнит роль Одри Уитерс, влиятельного редактора британского Vogue, которая была близким другом Миллер, но при этом участвовала в принятии решения не публиковать ее шокирующие фотографии из Дахау.Герой Лоу — Роланд Пенроуз, поэт и художник, в которого была влюблена Ли. О'Коннор воплотит образ Энтони Пенроуза, сына Миллер. Именно его книги и архивы были использованы при написании сценария."Военные фотографы часто фокусировались на изображении мужчин в бою. Ли же, в отличие от многих других, видела тех, кто был за кулисами. Она показала женщин, участвовавших в военных действиях и сыгравших значительную роль в войне. После освобождения Дахау была попытка скрыть реальный масштаб ужасов, потому что некоторые влиятельные люди были осведомлены о том, что происходило в концентрационных лагерях, и теперь не хотели, чтобы мир узнал, что они ничего не сделали. Ли работала на месте, когда только началось освобождение Дахау. Американские офицеры были так напуганы увиденным, что казнили солдат СС. А им не следовало так поступать. Миллер сделала фото произошедшего", — поясняет режиссер фильма Эллен Курас. Подготовки к съемкам начнутся весной.

https://ria.ru/20210402/winslet-1603828350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кейт уинслет, марион котийяр, джуд лоу, новости культуры, кино и сериалы