https://ria.ru/20211025/chelny-1756224274.html

Умерла девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах

Умерла девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах - РИА Новости, 25.10.2021

Умерла девушка, пострадавшая при взрыве в доме в Набережных Челнах

Пострадавшая при обрушении в доме в Набережных Челнах девушка скончалась, сообщила мэрия. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:20

2021-10-25T23:20

2021-10-25T23:48

происшествия

набережные челны

взрыв в доме в набережных челнах

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пострадавшая при обрушении в доме в Набережных Челнах девушка скончалась, сообщила мэрия.Как рассказал ранее министр здравоохранения Татарстана, после взрыва ее извлекли из-под плиты перекрытия, она получила тупую травму живота, тупую травму грудной клетки, ушиб головного мозга. В больницу ее доставили в состоянии клинической смерти, врачам удалось вывести пациентку из этого состояния, но спасти пострадавшую не смогли.Ранее в МЧС поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Разрушено шесть квартир. Из-под завалов извлекли девять человек, еще 32 эвакуировали.Пострадали братья 2004 и 2010 годов рождения и мужчина 1951 года рождения. Их госпитализировали. Пенсионер получил ожоги 50 процентов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, а также перелом ребер. Он и подросток находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".Дом, где произошло ЧП, сдали в эксплуатацию в 1979 году. Как следует из выписки Единого государственного реестра недвижимости, он не был аварийным.

https://ria.ru/20211025/vzryv-1756222884.html

набережные челны

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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