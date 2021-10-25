https://ria.ru/20211025/buryatiya-1756092929.html

В Бурятии запретили проведение банкетов с 30 октября по 7 ноября

В Бурятии запретили проведение банкетов с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 25.10.2021

В Бурятии запретили проведение банкетов с 30 октября по 7 ноября

Власти Бурятии ввели запрет на проведение банкетов в нерабочие дни - с 30 октября и по 7 ноября, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T11:19

2021-10-25T11:19

2021-10-25T11:19

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

алексей цыденов

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Власти Бурятии ввели запрет на проведение банкетов в нерабочие дни - с 30 октября и по 7 ноября, сообщил журналистам глава республики Алексей Цыденов.Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября."С учетом принятого указа у нас с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения без прямого закрытия деятельности... Одно ограничение по банкетам: банкеты и подобные мероприятия с 30 по 7 приостанавливаются, все остальное работает, но с условием доступа по QR-кодам", - сказал Цыденов.Он отметил, что если ситуация будет ухудшаться, то республике придется вернуться к вопросу о локдауне, который вводился летом этого года."Но надеюсь, этого не будет", - сказал Цыденов, призвав жителей к вакцинации.Он напомнил, что с 1 ноября в Бурятии вводится система QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755410591.html

республика бурятия

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общество, здоровье - общество, алексей цыденов, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии