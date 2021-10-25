https://ria.ru/20211025/bolduin-1756213316.html

Жена Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемках

Жена Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемках - РИА Новости, 25.10.2021

Жена Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемках

Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, заявила, что поддерживает мужа и... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:55

2021-10-25T20:55

2021-10-25T20:55

санта-фе (сша)

альбукерке

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу города Альбукерке. Но врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел голливудский актер Алек Болдуин. Съемки картины приостановлены.В минувшую пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.

https://ria.ru/20211022/baldwin-1755869653.html

санта-фе (сша)

альбукерке

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-фе (сша), альбукерке, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), убийство алеком болдуином оператора на съемках фильма