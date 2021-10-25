Жена Болдуина впервые высказалась о трагедии на съемках
Жена Болдуина после ЧП на съемках поддержала мужа и отметила, что шокирована произошедшим
© AP Photo / Andres LeightonЖители Нью-Мексико возле фотографии Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина"
© AP Photo / Andres Leighton
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Супруга американского актера Алека Болдуина, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, заявила, что поддерживает мужа и шокирована произошедшим.
ЧП случилось на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма "Раст" Джоэл Соуза был ранен в ключицу, родившаяся в СССР кинооператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу города Альбукерке. Но врачи не смогли спасти ее жизнь. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе сказал, что выстрел произвел голливудский актер Алек Болдуин. Съемки картины приостановлены.
"Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито", - написала Хилариа Болдуин в своем аккаунте в Instagram.
В минувшую пятницу Болдуин написал в своем аккаунте в Instagram, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку. Обвинений актеру в связи с трагедией пока не предъявлено.