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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211025/benzin-1756131718.html
Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?
Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду? - РИА Новости, 25.10.2021
Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?
Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск?
2021-10-25T14:00
2021-10-25T14:13
не роскошь
экономика
общество
топливо
бензин
авто
ремонт
дороги
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Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?
Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск?
audio/mpeg
Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?
Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск?
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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экономика, общество, топливо, бензин, авто, ремонт, дороги, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 25.10.2021 (обновлено: 14:13 25.10.2021)
 

Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?

Не роскошь
Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск?
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
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Не роскошьЭкономикаОбществоТопливоБензинАвтоРемонтДорогиПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
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