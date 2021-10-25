https://ria.ru/20211025/benzin-1756131718.html

Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?

Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду? - РИА Новости, 25.10.2021

Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду?

Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск?

2021-10-25T14:00

2021-10-25T14:00

2021-10-25T14:13

не роскошь

экономика

общество

топливо

бензин

авто

ремонт

дороги

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Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду? Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск? audio/mpeg

Где и как заправиться, чтобы не попасть на ремонт? Мы льем в баки воду? Всех автовладельцев в России волнует качество топлива. Бытует мнение, что нормального бензина в нашей стране нет, да и тот, что продают на АЗС, не доливают и разбавляют. Так ли это на самом деле? Где лучше заправляться, чтобы избежать проблем? Как отличить качественный бензин от поддельного? И как быть в путешествии, где каждая заправка — это риск? audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, топливо, бензин, авто, ремонт, дороги, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио