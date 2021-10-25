https://ria.ru/20211025/belgorod-1756146663.html

В Старом Осколе проверят ТЦ, в который не пустили непривитого ребенка

В Старом Осколе проверят ТЦ, в который не пустили непривитого ребенка - РИА Новости, 25.10.2021

В Старом Осколе проверят ТЦ, в который не пустили непривитого ребенка

Прокуратура проверит информацию из соцсетей, что жительницу Старого Оскола пустили в торговый центр с сертификатом о вакцинации, а ее маленького сына - нет,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:22

2021-10-25T15:22

2021-10-25T15:22

распространение коронавируса

общество

белгородская область

старый оскол

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 25 окт - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию из соцсетей, что жительницу Старого Оскола пустили в торговый центр с сертификатом о вакцинации, а ее маленького сына - нет, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Белгородской области Ольга Моисейкина.В понедельник в соцсетях появилась информация, что жительницу Старого Оскола пустили в торговый центр по сертификату о вакцинации, а ее невакцинированному ребенку, которому 2,5 года, "предложили остаться"."Организована проверка по сообщению женщины о том, что ее пустили в торговый центр, а ребенка - нет", - сказала Моисейкина.По ее словам, проверка организована по вопросу о соблюдении прав несовершеннолетнего сотрудниками торгового центра.Ограничения на посещение общественных мест в Белгородской области ввели в середине октября. Согласно постановлению, обязательным условием работы организаций и учреждений с массовым пребыванием граждан является наличие у всех работников и посетителей QR-кодов о полной вакцинации, либо справки, подтверждающей, что человек перенес COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, либо же отрицательного результата ПЦР-исследования, которое проведено не ранее 72 часов назад. Кроме того, было ограничено пребывание детей до 14 лет без сопровождения взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах.

https://ria.ru/20210831/koronavirus-1747917685.html

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

белгородская область

старый оскол

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общество, белгородская область, старый оскол, здоровье - общество, коронавирус в россии