Россия обеспокоена ситуацией в Боснии и Герцоговине, заявил МИД
МИД: Россия призывает прекратить деструктивное вмешательство в дела Боснии и Герцоговины
Вид на Старый Мост в Мостаре, Босния и Герцоговина. Архивное фото
В БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой. В понедельник член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик проголосовал против всех предложений президиума по всем вопросам.
"Обеспокоены неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине. Спровоцированный безответственными действиями бывшего Высокого представителя В. Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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В министерстве отметили, что подчеркивают категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, "которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы".
"Призываем немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности", - добавили в МИД РФ.
Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.