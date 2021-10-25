https://ria.ru/20211025/balkany-1756210707.html

Россия обеспокоена ситуацией в Боснии и Герцоговине, заявил МИД

Россия обеспокоена ситуацией в Боснии и Герцоговине, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2021

Россия обеспокоена ситуацией в Боснии и Герцоговине, заявил МИД

Россия обеспокоена неблагоприятной тенденцией развития обстановки в Боснии и Герцеговине, призывает прекратить деструктивное вмешательство в дела этой страны,... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T20:26

2021-10-25T20:26

2021-10-25T20:26

в мире

сараево

босния и герцеговина

милорад додик

россия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия обеспокоена неблагоприятной тенденцией развития обстановки в Боснии и Герцеговине, призывает прекратить деструктивное вмешательство в дела этой страны, заявили в МИД РФ.В БиГ обострились разногласия между членами президиума – избранным от местных хорватов Желько Комшичем, от бошняков - Шефиком Джаферовичем с одной стороны и сербским представителем с другой. В понедельник член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик проголосовал против всех предложений президиума по всем вопросам."Обеспокоены неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине. Спровоцированный безответственными действиями бывшего Высокого представителя В. Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В министерстве отметили, что подчеркивают категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, "которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы"."Призываем немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины. Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности", - добавили в МИД РФ.Противоречия между боснийскими политиками в официальном Сараево и сербскими в Баня-Луке возникли из-за введенного бывшим Высоким представителем по БиГ Валентином Инцко закона об уголовной ответственности за отрицание факта геноцида в Сребренице при расстреле сербскими силами мужского мусульманского населения в июле 1995 года.

https://ria.ru/20201219/ikona-1590027906.html

сараево

босния и герцеговина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сараево, босния и герцеговина, милорад додик, россия