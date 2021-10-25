https://ria.ru/20211025/ataka-1756146987.html

МИД Сирии заявил об атаке Израиля

МИД Сирии заявил об атаке Израиля - РИА Новости, 25.10.2021

МИД Сирии заявил об атаке Израиля

Израиль нанес удары по объектам на юге Сирии, заявили в Дамаске. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:23

2021-10-25T15:23

2021-10-25T15:50

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БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по объектам на юге Сирии, заявили в Дамаске.В ведомстве добавили, что Арабская республика оставляет за собой право ответить на атаки.Тель-Авив пока не предоставил комментарии.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html

https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html

израиль

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