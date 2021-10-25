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МИД Сирии заявил об атаке Израиля
МИД Сирии заявил об атаке Израиля - РИА Новости, 25.10.2021
МИД Сирии заявил об атаке Израиля
Израиль нанес удары по объектам на юге Сирии, заявили в Дамаске. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:23
2021-10-25T15:50
в мире
мид сирии
израиль
сирия
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БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по объектам на юге Сирии, заявили в Дамаске.В ведомстве добавили, что Арабская республика оставляет за собой право ответить на атаки.Тель-Авив пока не предоставил комментарии.Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html
https://ria.ru/20210909/golanskie_vysoty-1749351718.html
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в мире, мид сирии, израиль, сирия
15:23 25.10.2021 (обновлено: 15:50 25.10.2021)
 
МИД Сирии заявил об атаке Израиля

МИД Сирии обвинил Израиль в нанесении ударов по югу страны

© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 25 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по объектам на юге Сирии, заявили в Дамаске.

"Силы Израиля сегодня утром проявили очередную агрессию в южном районе. Это происходит в рамках череды актов агрессии в отношении суверенитета Сирии", — говорится в сообщении сирийского МИД.

В ведомстве добавили, что Арабская республика оставляет за собой право ответить на атаки.
Тель-Авив пока не предоставил комментарии.
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Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
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