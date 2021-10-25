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Суд в Астраханской области приговорил четырех иеговистов к реальным срокам
Суд в Астраханской области приговорил четырех иеговистов к реальным срокам - РИА Новости, 25.10.2021
Суд в Астраханской области приговорил четырех иеговистов к реальным срокам
Суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем местным жителям за организацию, участие и финансирование местной ячейки запрещенной в РФ... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T19:05
2021-10-25T19:05
происшествия
астраханская область
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
свидетели иеговы
криминал
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем местным жителям за организацию, участие и финансирование местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК РФ по региону.По информации ведомства, подсудимые фактически руководили религиозной организацией "Свидетели Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года по июнь 2020 года они продолжали проводить собрания, зная о запрете деятельности организации. При этом они использовали меры конспирации. Кроме того, СК установил, что обвиняемые собирали деньги с участников религиозной организации для финансирования управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской организации". В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ и МВД провели 27 обысков. Дома у обвиняемых были изъяты в том числе средства связи, компьютеры и литература экстремистского содержания."Приговором суда трем организаторам данного религиозного объединения назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Еще одной участнице данной организации назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественной организации сроком на 3 года", - говорится в сообщении.*Экстремистская организация, запрещенная в России
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, криминал
19:05 25.10.2021
 
Суд в Астраханской области приговорил четырех иеговистов к реальным срокам

Астраханский суд приговорил к лишению свободы членов организации "Свидетели Иеговы"*

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем местным жителям за организацию, участие и финансирование местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, подсудимые фактически руководили религиозной организацией "Свидетели Иеговы"* в Астрахани. С июля 2017 года по июнь 2020 года они продолжали проводить собрания, зная о запрете деятельности организации. При этом они использовали меры конспирации. Кроме того, СК установил, что обвиняемые собирали деньги с участников религиозной организации для финансирования управленческого центра "Свидетелей Иеговы"* в России.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:17
В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации" и "Финансирование экстремистской организации". В рамках расследования уголовного дела следователи совместно с региональными УФСБ и МВД провели 27 обысков. Дома у обвиняемых были изъяты в том числе средства связи, компьютеры и литература экстремистского содержания.
"Приговором суда трем организаторам данного религиозного объединения назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Еще одной участнице данной организации назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественной организации сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)Свидетели ИеговыКриминал
 
 
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