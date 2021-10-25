16:34 25.10.2021 (обновлено: 17:29 25.10.2021)
Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме
Невеста Ассанжа Морис: он очень похудел и выглядит нездоровым в британской тюрьме
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости невеста Ассанжа Стелла Морис.
"Я видела его в субботу утром в тюрьме Белмарш. Он выглядел очень нездоровым, он очень похудел. Несмотря на то, что я его вижу регулярно, в этом раз он был в футболке, и я могла видеть, как сильно похудели его руки. Я была очень обеспокоена", - рассказала Морис.
При этом она добавила, что Ассанж "очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает".
"У меня есть возможность видеть его регулярно. Он также берет силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность", - сказала она.
23 октября, 21:37Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его
СМИ ранее сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.