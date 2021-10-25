https://ria.ru/20211025/assanzh-1756164896.html

Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме

Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме - РИА Новости, 25.10.2021

Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T16:34

2021-10-25T16:34

2021-10-25T17:29

в мире

сша

эквадор

швеция

джулиан ассанж

wikileaks

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec7d7be566e8b1679ff46526456271f.jpg

ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости невеста Ассанжа Стелла Морис."Я видела его в субботу утром в тюрьме Белмарш. Он выглядел очень нездоровым, он очень похудел. Несмотря на то, что я его вижу регулярно, в этом раз он был в футболке, и я могла видеть, как сильно похудели его руки. Я была очень обеспокоена", - рассказала Морис.При этом она добавила, что Ассанж "очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает"."У меня есть возможность видеть его регулярно. Он также берет силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность", - сказала она.В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд Лондона рассмотрит апелляцию США 27-28 октября.СМИ ранее сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

https://ria.ru/20211023/assanzh-1755977127.html

сша

эквадор

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks