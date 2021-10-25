Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211025/assanzh-1756164896.html
Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме
Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме - РИА Новости, 25.10.2021
Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T16:34
2021-10-25T17:29
в мире
сша
эквадор
швеция
джулиан ассанж
wikileaks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ec7d7be566e8b1679ff46526456271f.jpg
ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости невеста Ассанжа Стелла Морис."Я видела его в субботу утром в тюрьме Белмарш. Он выглядел очень нездоровым, он очень похудел. Несмотря на то, что я его вижу регулярно, в этом раз он был в футболке, и я могла видеть, как сильно похудели его руки. Я была очень обеспокоена", - рассказала Морис.При этом она добавила, что Ассанж "очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает"."У меня есть возможность видеть его регулярно. Он также берет силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность", - сказала она.В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд Лондона рассмотрит апелляцию США 27-28 октября.СМИ ранее сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20211023/assanzh-1755977127.html
сша
эквадор
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c3ff769ffab95446c37f68b23f29357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks
16:34 25.10.2021 (обновлено: 17:29 25.10.2021)
 
Невеста Ассанжа рассказала о его состоянии в британской тюрьме

Невеста Ассанжа Морис: он очень похудел и выглядит нездоровым в британской тюрьме

© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 25 окт - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас содержится в британской тюрьме строго режима Белмарш, очень сильно похудел и выглядит нездоровым, рассказала РИА Новости невеста Ассанжа Стелла Морис.
"Я видела его в субботу утром в тюрьме Белмарш. Он выглядел очень нездоровым, он очень похудел. Несмотря на то, что я его вижу регулярно, в этом раз он был в футболке, и я могла видеть, как сильно похудели его руки. Я была очень обеспокоена", - рассказала Морис.
При этом она добавила, что Ассанж "очень сильный человек, у него есть семья, которая его навещает".
"У меня есть возможность видеть его регулярно. Он также берет силу от поддержки, которую ему здесь оказывает общественность", - сказала она.
В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд Лондона рассмотрит апелляцию США 27-28 октября.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 21:37
Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за "намерение" убить его
СМИ ранее сообщали, что американские чиновники и руководство ЦРУ обсуждали возможность убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в 2017 году, когда тот укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом Ассанжа планировалось выкрасть из дипмиссии или захватить в случае попытки его тайного бегства.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
 
В миреСШАЭквадорШвецияДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19
03:46Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироваться
03:31У северных Курил произошло землетрясение
03:26Биолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользы
03:16Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
03:15Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля
03:07"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с Британией
03:00Ученые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходов
03:00Юрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканами
02:38Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
02:16В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов
02:15Специалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ
02:15Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
01:54При стрельбе в Айдахо погибли два человека
01:46Международная "тройка" по Судану объявила ультиматум военным
01:36Возле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работы
01:36В Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смерти
01:33В Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинации
01:20Названо место, где побывала актриса Светличная накануне пропажи
01:15Финансист рассказал, что готовит рублю следующий год
Лента новостейМолния
Эксперт объяснила, почему в России нет коллективного иммунитета к COVID-19Эксперт рассказала, кому не стоит вакцинироватьсяУ северных Курил произошло землетрясениеБиолог объяснила, почему массовое ПЦР-тестирование детей не принесет пользыЭксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2Автоэксперт назвал лучшее время для покупки и продажи автомобиля"Редкий случай": постпред России в Вене оценил сотрудничество с БританиейУченые предложили новый способ обеспечения безопасности пешеходовЮрист рассказала, почему можно попасть в тюрьму за борьбу с тараканамиBloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатовСпециалист объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХИммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболетьПри стрельбе в Айдахо погибли два человекаМеждународная "тройка" по Судану объявила ультиматум военнымВозле обрушившегося дома в Набережных Челнах продолжаются работыВ Раде призвали украинцев готовиться к голоду и смертиВ Приморье выявили подделку медиками сертификатов о вакцинацииНазвано место, где побывала актриса Светличная накануне пропажиФинансист рассказал, что готовит рублю следующий год