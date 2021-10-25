https://ria.ru/20211025/armata-1756061467.html

Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата" - РИА Новости, 25.10.2021

Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T03:52

2021-10-25T03:52

2021-10-25T03:58

новое оружие россии

безопасность

технологии

армия

уралвагонзавод

армата

т-14

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, "в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине".Т-14 "Армата" — разработанный Уралвагонзаводом основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из особенностей танка заключается в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Танк оснащен новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для сбивания ракет и снарядов противника.У боевой машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.

https://ria.ru/20211002/armiya-1752763833.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, армия, уралвагонзавод, армата, т-14