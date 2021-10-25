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Новое оружие России
https://ria.ru/20211025/armata-1756061467.html
Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата" - РИА Новости, 25.10.2021
Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"
Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T03:52
2021-10-25T03:58
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
уралвагонзавод
армата
т-14
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.По словам источника, "в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине".Т-14 "Армата" — разработанный Уралвагонзаводом основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из особенностей танка заключается в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Танк оснащен новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для сбивания ракет и снарядов противника.У боевой машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.
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безопасность, технологии, армия, уралвагонзавод, армата, т-14
03:52 25.10.2021 (обновлено: 03:58 25.10.2021)
 
Источник назвал сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Источник рассказал, что госиспытания танков Т-14 "Армата" завершатся в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Государственные испытания новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, "в рамках испытаний последовательно подтверждаются тактико-технические требования Минобороны к новой машине".
Т-14 "Армата" — разработанный Уралвагонзаводом основной танк, вооруженный 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82-1М, способной применять управляемые снаряды. Одна из особенностей танка заключается в том, что его экипаж размещен в бронекапсуле, а башня управляется дистанционно. Танк оснащен новейшим комплексом активной защиты "Афганит" для сбивания ракет и снарядов противника.
У боевой машины самое современное бортовое оборудование, в том числе боевая информационно-управляющая система и радиолокационные станции. Т-14 также оснащен аппаратурой единой системы управления тактического звена.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 03:35Новое оружие России
Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииАрмияУралвагонзаводАрматаТ-14
 
 
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