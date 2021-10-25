https://ria.ru/20211025/arestovich-1756201845.html

Арестович объяснил слова про "направленные" на Москву ракеты

Арестович объяснил слова про "направленные" на Москву ракеты - РИА Новости, 25.10.2021

Арестович объяснил слова про "направленные" на Москву ракеты

Украинские вооруженные силы могут получить в будущем отечественный ракетный комплекс, на его разработку понадобится около 10 лет, заявил внештатный советник... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T19:08

2021-10-25T19:08

2021-10-25T19:12

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КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Украинские вооруженные силы могут получить в будущем отечественный ракетный комплекс, на его разработку понадобится около 10 лет, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее Арестович пригрозил России вступлением Украины в НАТО и призвал вывести "войска с востока, из Крыма, выплатить репарации". Он назвал Россию военным противником. Арестович подчеркнул, что его страна работает над ракетной программой, и допустил, что ракеты могут быть направлены на Москву."До недавнего времени мы не могли направить ракеты на Москву, потому что действовал договор об ограничении ракет средней дальности. После того, как он прекратил своё действие, Украина может разрабатывать ракетные комплексы с дальностью более 500 километров. Это, в первую очередь, комплексы "Гром", "Гром-2". Они ещё на стадии исследовательских разработок, но в перспективе, на протяжении 10 лет, при надлежащем финансировании и внимании, которое государство будет уделять, мы можем получить такое оружие. А такое оружие уже способно решать задачи стратегического уровня либо оперативного-стратегического", - сказал Арестовича в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, государственная политика Украины имеет оборонный характер. "Мы никому не угрожаем. Если смотреть контекст того, что я сказал (о направлении ракет на Москву - ред.), то это ответ будет (на то, что - ред.) россияне не стесняются в каждой своей программе и высказывании угрожать разбомбить Украину в каменный век… Пришлось напомнить, что на любое действия есть противодействие, и если они буду угрожать Украине, то придет время и для украинского ответа", - сказал Арестович.Он также заявил, что Украина уже применяла ракетные комплексы в Донбассе. "Мой ответ очень прост: Россия - это фабрика по промышленному производству понтов. Я позволю себе напомнить, что украинские вооруженные силы - это единственные вооруженные силы, которые уже применяли оперативно-тактические ракеты по вооруженным силам РФ - ракеты "Точка" в 2014 году, 2015 году. И что? И ничего они не сделали", - сказал Арестович.По его словам, вооруженные силы Украины вместе с партнерами по НАТО и другими странами мира занимаются исключительно одной задачей - "не допустить расширения масштабов вооруженного конфликта (в Донбассе - ред.) на территорию Украины и стран-партнеров".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20211024/trebovaniya-1756021346.html

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в мире, киев, оон, москва, нато, россия, алексей арестович