https://ria.ru/20211025/arest-1756114395.html
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении - РИА Новости, 25.10.2021
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении
Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:51
2021-10-25T12:51
2021-10-25T13:12
происшествия
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
сергей гапликов
республика коми
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756115287_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_7eb2a860fe5cfeacd7aa83e08d505d6a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда."Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Отмечается, что Порядину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ по факту хищения 85 миллионов рублей. Вину он не признал.По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант вместе с подельниками похитил не менее 85 миллионов рублей, поступивших на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", сообщает СК РФ.Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Коми.Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
https://ria.ru/20210929/smolensk-1752402104.html
сыктывкар
республика коми
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756115287_15:0:926:683_1920x0_80_0_0_58e5781f4ac752198951aad1c1f81023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф), патриот, сергей гапликов, республика коми, россия
12:51 25.10.2021 (обновлено: 13:12 25.10.2021)
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении
Экс-руководителя администрации главы Коми Порядина арестовали по обвинению в хищении