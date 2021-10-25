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Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении - РИА Новости, 25.10.2021
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении
Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T12:51
2021-10-25T13:12
происшествия
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
патриот
сергей гапликов
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда."Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Отмечается, что Порядину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ по факту хищения 85 миллионов рублей. Вину он не признал.По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант вместе с подельниками похитил не менее 85 миллионов рублей, поступивших на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", сообщает СК РФ.Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Коми.Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
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сыктывкар
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происшествия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф), патриот, сергей гапликов, республика коми, россия
12:51 25.10.2021 (обновлено: 13:12 25.10.2021)
 
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении

Экс-руководителя администрации главы Коми Порядина арестовали по обвинению в хищении

© Фото : пресс-служба правительства Республики КомиБывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин
Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Республики Коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
"Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
Отмечается, что Порядину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ по факту хищения 85 миллионов рублей. Вину он не признал.
По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант вместе с подельниками похитил не менее 85 миллионов рублей, поступивших на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", сообщает СК РФ.
Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Коми.
Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.
Глава муниципального образования Гагаринский район Смоленской области Роман Журавлев - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 21:00
В Смоленской области задержали главу Гагаринского района
 
ПроисшествияСыктывкарСледственный комитет России (СК РФ)ПатриотСергей ГапликовРеспублика КомиРоссия
 
 
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