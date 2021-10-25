https://ria.ru/20211025/arest-1756114395.html

Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении

Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении - РИА Новости, 25.10.2021

Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении

Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T12:51

2021-10-25T12:51

2021-10-25T13:12

происшествия

сыктывкар

следственный комитет россии (ск рф)

патриот

сергей гапликов

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда."Суд заключил под стражу бывшего руководителя администрации главы Коми Порядина М.Ю., обвиняемого в хищении денежных средств в особо крупном размере, по 23 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Отмечается, что Порядину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ по факту хищения 85 миллионов рублей. Вину он не признал.По данным следствия, в 2018-2020 годах фигурант вместе с подельниками похитил не менее 85 миллионов рублей, поступивших на счета благотворительного Фонда содействия развитию волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи "Патриот", сообщает СК РФ.Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Коми.Порядин был назначен на должность руководителя администрации главы Коми в 2016 году, когда республикой руководил Сергей Гапликов. Его полномочия были прекращены в апреле 2020 года - после отставки Гапликова.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

https://ria.ru/20210929/smolensk-1752402104.html

сыктывкар

республика коми

россия

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происшествия, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф), патриот, сергей гапликов, республика коми, россия