https://ria.ru/20211025/apple-1756139980.html

Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro

Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro - РИА Новости, 25.10.2021

Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro

Компания Apple считает очень удачным решением экранный вырез в новых ноутбуках MacBook Pro. Об этом в YouTube-подкасте Same Brain заявил менеджер по линейке... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T14:56

2021-10-25T14:56

2021-10-25T14:56

наука

технологии

apple

macbook

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Apple считает очень удачным решением экранный вырез в новых ноутбуках MacBook Pro. Об этом в YouTube-подкасте Same Brain заявил менеджер по линейке продуктов Mac Шрути Халдеа.С выходом нового поколения высокопроизводительных лэптопов Apple, на компанию обрушился шквал критики — пользователи не поняли, зачем на большом экране нужна "челка". Экранный вырез смотрится странным и потому, что в отличие от iPhone, где скрываются компоненты системы распознавания лица, ноутбукам FaceID не достался."Мы сделали дисплей выше. Теперь у вас есть дополнительная активная область, мы просто увеличили дисплей, разместив там строку меню. И это действительно хороший способ предоставить вам больше места для вашего контента. Наконец, это решение выглядит великолепно", — отметил менеджер Apple.Рамки дисплеев новых MacBook Pro 14 и 16 дюймов стали на 24 процента тоньше по бокам. Благодаря этому, Apple удалось сделать рамку вокруг экрана равномерной, как и у других актуальных продуктах компании.В России компьютеры станут доступны с 26 октября: MacBook Pro 14 дюймов предложат по цене от 190 тысяч рублей, MacBook Pro 16 дюймов — от 235 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, macbook