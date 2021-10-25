https://ria.ru/20211025/apple-1756139980.html
Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro
Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro - РИА Новости, 25.10.2021
Apple спорит с пользователями, которым не нравится экран нового MacBook Pro
Компания Apple считает очень удачным решением экранный вырез в новых ноутбуках MacBook Pro. Об этом в YouTube-подкасте Same Brain заявил менеджер по линейке... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T14:56
2021-10-25T14:56
2021-10-25T14:56
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macbook
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания Apple считает очень удачным решением экранный вырез в новых ноутбуках MacBook Pro. Об этом в YouTube-подкасте Same Brain заявил менеджер по линейке продуктов Mac Шрути Халдеа.С выходом нового поколения высокопроизводительных лэптопов Apple, на компанию обрушился шквал критики — пользователи не поняли, зачем на большом экране нужна "челка". Экранный вырез смотрится странным и потому, что в отличие от iPhone, где скрываются компоненты системы распознавания лица, ноутбукам FaceID не достался."Мы сделали дисплей выше. Теперь у вас есть дополнительная активная область, мы просто увеличили дисплей, разместив там строку меню. И это действительно хороший способ предоставить вам больше места для вашего контента. Наконец, это решение выглядит великолепно", — отметил менеджер Apple.Рамки дисплеев новых MacBook Pro 14 и 16 дюймов стали на 24 процента тоньше по бокам. Благодаря этому, Apple удалось сделать рамку вокруг экрана равномерной, как и у других актуальных продуктах компании.В России компьютеры станут доступны с 26 октября: MacBook Pro 14 дюймов предложат по цене от 190 тысяч рублей, MacBook Pro 16 дюймов — от 235 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211018/apple-1755112298.html
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