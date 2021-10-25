https://ria.ru/20211025/antonov-1756224532.html

Посол Антонов призвал не допустить гонку вооружений

Посол Антонов призвал не допустить гонку вооружений - РИА Новости, 25.10.2021

Посол Антонов призвал не допустить гонку вооружений

РФ и США предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности, нужно не допустить гонку таких вооружений, важно обсуждать и гиперзвуковые... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T23:27

2021-10-25T23:27

2021-10-25T23:39

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. РФ и США предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности, нужно не допустить гонку таких вооружений, важно обсуждать и гиперзвуковые неядерные средства, стратегические беспилотники, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара. Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги", - заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте.Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в Facebook."Думаю, было бы важно поговорить по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, в том числе беспилотным системам, с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи", - добавил посол.

https://ria.ru/20210930/progress-1752559068.html

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в мире, сша, россия, анатолий антонов