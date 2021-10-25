https://ria.ru/20211025/antitela-1756154404.html

Какой уровень антител защищает от коронавируса?

Попова: пока неясно, какой уровень антител к коронавирусу является защитным - РИА Новости, 25.10.2021

Какой уровень антител защищает от коронавируса?

Ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T15:54

2021-10-25T15:54

2021-10-25T16:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

антитела

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_69b9ed58e59c2c3774c23895403b0dc3.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим", - сказала Попова в эфире "Первого канала".Она уточнила, что ревакцинироваться надо раз в 6 месяцев.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, антитела