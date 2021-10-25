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Какой уровень антител защищает от коронавируса?
Попова: пока неясно, какой уровень антител к коронавирусу является защитным - РИА Новости, 25.10.2021
Какой уровень антител защищает от коронавируса?
Ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T15:54
2021-10-25T15:54
2021-10-25T16:39
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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антитела
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Ответа на вопрос, какой уровень антител дает защиту от коронавирусной инфекции, пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим", - сказала Попова в эфире "Первого канала".Она уточнила, что ревакцинироваться надо раз в 6 месяцев.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, антитела
15:54 25.10.2021 (обновлено: 16:39 25.10.2021)
Попова: пока неясно, какой уровень антител к коронавирусу является защитным
Попова: ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу является защитным, пока нет